Európska komisia (EK) do polovice septembra predĺžila zákaz dovozu niektorých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny do Poľska, na Slovensko, do Maďarska, Rumunska a do Bulharska. Informuje o tom poľská agentúra PAP, ktorá sa odvoláva na nemenovaný zdroj v EÚ. Zákaz sa týka ukrajinskej kukurice, pšenice, repky a slnečnicových semien. Platí od 2. mája a nahradil jednostranné obmedzenia zavedené krajinami susediacimi s Ukrajinou.

Pôvodný zákaz zavedený Európskou komisiou mal skončiť dnes. Nevzťahuje sa na prepravu ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov cez územie týchto piatich krajín. Agentúra PAP už skôr uviedla, že tieto štáty si želajú, aby Brusel obmedzenie predĺžil až do konca tohto roka.

Reštrikcie na dovoz ukrajinskej pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien si Poľsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Rumunsko dohodli s EK v súvislosti s tým, že dvadsaťsedmička vlani krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu liberalizovala podmienky dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Napadnutej krajine chcela uľahčiť vývoz týchto komodít, keď Rusko zablokovalo prístavy v Čiernom mori. Poľnohospodári napríklad v Poľsku však upozorňovali, že namiesto toho, aby tovar putoval do krajín v Afrike či na Blízkom východe, ako podľa pôvodných predstáv malo, končilo na poľskom trhu a poľské výrobky mu neboli schopné cenovo konkurovať.

Súčasťou dohody pätice krajín s Európskou komisiou bolo aj to, že sa zrušia jednostranné obmedzenia, ktoré na dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny jednotlivé štáty zaviedli.