Maďarsko a Slovensko sa postavili proti plánu zakázať dovoz ruského plynu do Európskej únie. Pri rokovaní únijných ministrov Budapešť a Bratislava zablokovali spoločné vyhlásenie týkajúce sa energetickej bezpečnosti. Závery Rady EÚ podporilo 25 krajín.

„Energetická politika je v národnej právomoci a tento plán ohrozuje našu suverenitu a energetickú bezpečnosť,“ povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Väčšina ministrov vyjadrila podporu plánu Európskej komisie. Niektorí sa ale obávajú právnych rizík alebo finančných sankcií za porušenie dlhodobých zmlúv o dodávkach plynu. Eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen však uistil, že európske spoločnosti budú môcť kontrakty ukončiť s odvolaním sa na vyššiu moc, a bez poplatkov.

Európska komisia chce zakázať dovoz ruského plynu a skvapalneného zemného plynu (LNG) do EÚ do konca roka 2027. Plán predstavila 6. mája a podrobnosti by mala zverejniť v utorok. Jednotlivé opatrenia bude schvaľovať kvalifikovaná väčšina, blokáciu Budapešti a Bratislavy tak bude možné prehlasovať.