Britský minister financií Jeremy Hunt uviedol, že súhlasí s ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb s cieľom dostať infláciu pod kontrolu, aj keď to môže viesť k prepadu ekonomiky do recesie.

V rozhovore pre Sky News Hunt v piatok povedal, že je nevyhnutné uprednostniť kroky na zmiernenie rastu spotrebiteľských cien, a to napriek tomu, že tieto kroky môžu nepriaznivo ovplyvniť vývoj britskej ekonomiky.

Na otázku, či súhlasí s postupom centrálnej banky, ktorá stabilne zvyšuje úrokové sadzby, aj keď by to mohlo urýchliť skĺznutie do recesie, Hunt odpovedal: „Áno, pretože práve inflácia je zdrojom nestability. Ak chceme, aby krajina prosperovala, ekonomika rástla, musíme podporovať rozhodnutia Bank of England, ktoré nie sú jednoduché."

Centrálna banka zvýšila naposledy kľúčovú úrokovú sadzbu pred dvomi týždňami, a to o 25 bázických bodov na 4,5 percenta, v súlade s očakávaniami. Náklady na úvery sa tak dostali na 15-ročné maximum.

Aj keď inflácia za apríl spomalila na 13-mesačné minimum 8,7 percenta z 10,1 percenta v marci, je naďalej vysoká, pričom na vysokej úrovni sú najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov. Tie vzrástli medziročne o 19 percent a aj keď sa tempo ich rastu spomalilo, je v tesnej blízkosti marcovej rekordnej úrovne, keď potravinová inflácia dosiahla 19,1 percenta.