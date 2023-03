Saira Husseinová to takmer s hľadaním nového asistenta vzdala. Jeden z uchádzačov jej totiž povedal, že od nej iba potrebuje podpísať jeden dokument, aby neprišiel o sociálne dávky. Architektka už takto stratila čas s mnohými ďalšími kandidátmi, ktorí sa na pohovor dokonca ani len neuráčili prísť. „Nechcete si nájsť prácu?“ opýtala sa rozčarovaná Husseinová jedného z uchádzačov. Ako z jeho odpovede vysvitlo, tak o nič také vôbec nemal záujem. Téme sa venuje agentúra Bloomberg.

Ako tisíce ďalších Britov, aj tento kandidát si spočítal, o koľko chudobnejšia by bola jeho rodina, keby prišiel o prídavky a zarátal k tomu ešte aj náklady na starostlivosť o dieťa. Husseinová ponúkala prácu, kde by zarobil 20-tisíc libier ročne. Keby kandidát toto miesto zobral, jeho rodina by si polepšila o menej než päťtisíc libier, čo by sa mu vôbec neoplatilo.

Minister sľubuje riešenia

Nedostatok pracovníkov a nečinnosť patria k tým najnaliehavejším výzvam, ktorým britský premiér Rishi Sunak v súčasnosti čelí, keďže brzdia ekonomiku. Iniciatívy zamerané na ľudí na okraji trhu práce by problém mohli vyriešiť, no rovnako aj zhoršiť.

Britský minister financií Jeremy Hunt sa otázke bude venovať v stredu, keď predstaví rozpočet pod pracovným názvom „späť do práce“. Minister takisto prisľúbil reformy v oblasti starostlivosti o dieťa a balík opatrení, vďaka ktorému budú ľudia v dlhodobej pracovnej neschopnosti (PN) môcť nastúpiť do zamestnania bez toho, aby prišli o svoje dávky. Balík podľa Hunta zbúra prekážky a pomôže ľuďom nájsť tú správnu prácu.

Situáciu na trhu práce je nutné naliehavo vyriešiť. Systém je v súčasnosti nastavený tak, že ľudia, ktorí sa vrátia do práce, môžu čeliť 69-percentnej dani. Okrem toho ešte prídu aj o dávky. Po zdanení si z rodinného rozpočtu svoju časť odkroja ešte náklady na dopravu a starostlivosť o dieťa. V konečnom dôsledku sú potom na tom ľudia v niektorých prípadoch horšie, než keď boli nezamestnaní.

Britom sa dokonca viac vyplatí byť dlhodobo na PNke, keďže miestne dávky sú veľmi štedré a ľudia ich môžu poberať bez toho, aby museli plniť rôzne podmienky s nimi spojené.

Kríza voľných pracovných miest

Ako v mnohých iných veľkých priemyselných hospodárstvach, aj v Británii dali po zrušení lockdownov výpoveď tisíce zamestnancov. Spojené kráľovstvo je však výnimočné v tom, že mnohí sa už do práce nevrátili.

Neschopnosť Británie posilniť pracovnú silu ničí ekonomický potenciál krajiny, konštatuje anglická centrálna banka. Počet ľudí v produktívnom veku, ktorí prácu nemajú alebo ju nechcú, sa v roku 2022 zvýšil o 500-tisíc, pričom zhruba 350-tisíc z nich je dlhodobo práceneschopných.

Tento trend je prekvapivý najmä z toho dôvodu, že krajinou zmieta kríza životných nákladov a platy rastú rekordným tempom. Aj napriek tomu však Británia eviduje najviac voľných pracovných miest v histórii. Je ťažké s určitosťou povedať, prečo tomu tak je, no zrak mnohých sa čoraz viac upiera na systém sociálnych dávok.

Štedrý systém dávok

Väčšina dávok v apríli 2022 pre osem miliónov britských domácnosti vzrástla o 10,1 percenta. Pre porovnanie, anglická centrálna banka vo svojej prognóze odhaduje nárast miezd iba o štyri percentá. Rodiny si navyše okrem štedrejších dávok na jar 2023 polepšia o 900 libier, ktoré im na účet pošle vláda a majú slúžiť na pokrytie nákladov na život.

Ak by uchádzači o zamestnanie prijali Husseinovej ponuku s ročným platom 20-tisíc libier, ich domácnosti by si pri dvoch pracujúcich členoch polepšili iba o osemtisíc libier. Polovica z toho by šla na starostlivosť o dieťa do troch rokov a ďalších dvetisíc na deti od troch do štyroch rokov. Netreba zabúdať, že od tejto zvyšnej sumy musí domácnosť ešte odrátať aj náklady na dopravu.

„Ľudia so skromnými platmi navýšením odpracovaných hodín získajú iba malú finančnú výhodu,“ konštatuje zástupca riaditeľa Inštitútu pre fiškálne štúdia Rob Joyce.

Práceneschopnosť sa vyplatí

Ľuďom, ktorí poberajú dávky, sa oplatí zaradiť do skupiny dlhodobo práceneschopných. Bežná podpora príjmu sa v Británii pohybuje na úrovni 77 libier za týždeň a vzťahuje sa na ňu veľa podmienok. V prípade nemocenských dávok však môžu ľudia dostať až dvakrát toľko a nemusia sa zaťažovať plnením žiadnych požiadaviek. Reformy, ktoré mali ľudí motivovať k návratu do práce, tak mali skôr opačný účinok.

Britániou v súčasnosti zmietajú dve krízy. Jednou je kríza v oblasti fyzického zdravia, ktorá sa týka staršej generácie, a tou druhou je kríza psychického zdravia, ktorá postihuje skôr tie mladšie ročníky.

Terajší režim sociálnych dávok odrádza od návratu do práce. Ak človek poberá štedré nemocenské dávky a rozhodne sa ísť do práce, tak o túto podporu príde a v prípade straty zamestnania ich už naspäť nezíska. Presne to je dôvod, prečo je miera návratu do práce taká nízka.

Minister Hunt dúfa, že sa mu túto dávkovú pascu podarí pomocou nových iniciatív odstrániť, no musí sa uistiť, že ich nastaví správne. To bude jeho najväčšia výzva, uzatvára Bloomberg.