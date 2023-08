Británia zrejme opäť odloží zavedenie hraničných kontrol potravín a čerstvých produktov pochádzajúcich z Európskej únie v dôsledku obáv z nárastu cien potravín, ktorý by mohol tento krok spôsobiť. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na zdroje denníka Financial Times.

Britská vláda zavedenie týchto dovozných opatrení odsunula už niekoľkokrát, odkedy Británia v januári 2021 vystúpila z jednotného trhu a colnej únie EÚ. Britský export však takýmto kontrolám zo strany EÚ už podlieha. Británia po viacerých odkladoch plánovala zaviesť kontroly na dovoz potravín z EÚ postupne v niekoľkých fázach, a to v priebehu tohto a budúceho roka, až do 31. októbra 2024.

Podľa zdrojov Financial Times sa však očakáva, že členovia britskej vlády schvália ďalší odklad kontrol, ktoré by sa tak mali začať zavádzať až na budúci rok. Obávajú sa totiž, že by nové administratívne povinnosti vyplývajúce zo zavedenia týchto kontrol zvýšili ceny potravín v Británii, ktoré už aj tak poznamenala vysoká miera inflácie.

Správu o odklade zatiaľ nepotvrdili

AFP konštatuje, že spomedzi krajín zoskupenia G7 Británia zápasí s najvyššou infláciou, a to napriek opakovaným intervenciám tamojšej centrálnej banky. Hovorca britskej vlády zatiaľ správu o opätovnom odklade zavedenia dovozných kontrol nepotvrdil. Podľa neho sa momentálne spracúvajú súvisiace spätné väzby od firiem a všetkých zainteresovaných strán. Prisľúbil, že kabinet bude o ďalšom postupe informovať už čoskoro.

Najsilnejšia opozičná Labouristická strana obviňuje konzervatívnu vládu, že opakovaným odsúvaním zavedenia kontrol vytvára chaos a obrovskú mieru neistoty pre britské podniky.