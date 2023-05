Britský kráľ Karol III. a jeho manželka Kamila budú v sobotu korunovaní vo Westminsterskom opátstve v Londýne. V tomto chráme korunujú anglických kráľov od roku 1066, Karol bude v poradí štyridsiatym. Súčasťou korunovácie budú tradície staré vyše tisíc rokov.

Korunovačný proces

Ceremónia vo Westminsterskom opátstve sa začne o 11:00 miestneho času (12:00 stredoeurópskeho času) a potrvá približne dve hodiny. Cirkevnému obradu bude predchádzať sprievod, ktorý sa začne pred Buckinghamským palácom a skončí sa pred západnými dverami Westminsterského opátstva.

Obrad vo Westminsterskom opátstve povedie anglikánsky canterburský arcibiskup Justin Welby a bude pozostávať z piatich častí – predstavenia kráľa, zloženia prísahy, pomazania, investitúry a nasadenia koruny, intronizácie a prijímania sľubov vernosti.

Vôbec prvýkrát vyzve arcibiskup k zloženiu sľubu vernosti kráľovi všetkých Britov sledujúcich korunováciu v televízii, rozhlase či prostredníctvom online prenosu. Po zložení prísahy bude na menšej a jednoduchšej ceremónii korunovaná kráľovná-manželka Kamila.

Po skončení cirkevného obradu sa kráľ s kráľovnou vydajú vo väčšom sprievode, v ktorom bude aj približne štyritisíc príslušníkov ozbrojených síl, späť do Buckinghamského paláca. Na záver korunovácie kráľ s kráľovnou a ďalšími členmi kráľovskej rodiny pozdravia z balkóna Buckinghamského paláca verejnosť na bulvári The Mall a pozrú si slávnostný prelet viac než 60 vojenských lietadiel.

Korunovačný víkend

Na cirkevnom obrade sa zúčastní vyše dvetisíc hostí. Zastúpených bude viac než dvesto krajín, Slovensko bude reprezentovať prezidentka Zuzana Čaputová.

Očakáva sa, že v Londýne sa počas korunovačného víkendu zhromaždí dav fanúšikov kráľovskej rodiny. Podľa televízie BBC budú v sobotu otvorené britské pohostinstvá a reštaurácie o dve hodiny dlhšie a mnohé usporiadajú podujatia venované korunovácii.

Na druhý deň by sa mali zísť susedské či iné komunity po celej Británii na spoločnom obede. Korunovačné oslavy budú pokračovať v nedeľu večer veľkolepým korunovačným koncertom na hrade Windsor, kde vystúpi napríklad britská skupina Take That, americká speváčka Katy Perry či taliansky operný spevák Andrea Bocelli.

Na pondelok bol v Británii vyhlásený štátny sviatok a bude venovaný zvýšeniu povedomia o práci dobrovoľníkov.