Bratislavský samosprávny kraj si zoberie úver do výšky 34 miliónov eur. Zabezpečiť ním chce financovanie projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Plánuje zrevitalizovať cesty II. a III. triedy a tiež rekonštruovať mosty. Prijatie úveru a podpísanie úverovej zmluvy so spoločnosťou National Development Fund II. schválili v piatok krajskí poslanci.

Vyššie územné celky vrátane Bratislavského kraja majú totiž vďaka dohode medzi ministerstvom investícií a organizáciou Slovak Investment Holding možnosť získať výhodné úvery na projekty rozvoja dopravy. Na dopravné projekty bolo vyčlenených celkovo 56,95 milióna eur. National Development Fund II je investičným fondom Slovak Investment Holding.

„VÚC môžu získať úvery na veľké, už pripravené projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest druhej a tretej triedy či mostov, na ktoré zatiaľ nezískali prostriedky z eurofondov či iných externých zdrojov,“ konštatuje dôvodová správa s tým, že Bratislavský kraj sa uchádza o úverový rámec do 34 miliónov eur z vyčlenenej alokácie.

Bratislavský kraj plánuje peniaze využiť na revitalizácie viacerých ciest II. a III. triedy, a to v okresoch Malacky, Pezinok a Senec. Je medzi nimi napríklad cesta II. triedy z Kuchyne, Rohožníka, cez Sološnicu, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš s nákladmi vo výške viac ako 5,84 milióna eur. Opraviť by sa mala aj cesta II. triedy v úseku Kostolište - Jakubov - Záhorská Ves (viac ako 4,06 milióna eur), cesta II. triedy v úseku Lozorno - Jablonové - Pernek (viac ako 2,95 milióna eur), cesta II. triedy Modra - Budmerice (viac ako 2,64 milióna eur).

Rovnako tak cesty III. triedy v úseku Láb - Plavecký Štvrtok, Chorvátsky Grob - Bernolákovo, Veľký Biel - Malý Biel, Malinovo - Zálesie - Ivanka pri Dunaji či Dunajská Lužná - Kalinkovo Hamuliakovo. V prípade mostov je v pláne prestavba mosta na ceste II. triedy v Kuchyni či rekonštrukcia mostov na ceste II. triedy Pezinská Baba.

Samosprávne kraje môžu získať úvery už tento rok a finančné prostriedky na projekty musia využiť do konca roka 2025. Úver musia čerpať najneskôr do 15. októbra 2023, pričom musia predložiť záväzný zoznam projektov. Následne musia najneskôr do 31. decembra tohto roka vyhlásiť verejné obstarávania.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa prijatie tohto úveru nepočíta do zadlženia kraja. Celková suma dlhu kraja by mala byť k 31. decembru 2023 vo výške 92 099 501 eur. Predstavovať bude 44,24 percenta skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 2022.