Letisko M. R. Štefánika v Bratislave počas tohtoročného mája na príletoch a odletoch odbavilo 172 464 cestujúcich. V medziročnom porovnaní ide o nárast o 34 percent.

„V máji sme dosiahli historický rekord - najvyšší počet odbavených cestujúcich v máji za posledných 74 rokov existencie letiska, teda od roku 1951. Najvyšší májový výsledok je skvelým úspechom vďaka novým leteckým linkám aj vyšším frekvenciám letov,“ uviedol generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.

Najviac cestujúcich odlietalo v máji do Londýna, Hurgady Alghera, Milána a na Maltu. Podľa Novotu k rekordnému rastu počtu cestujúcich okrem iného prispeli aj nové priame linky do Gdanska, na Bari, do Milána - Malpensy či priame lety do Istanbulu, Antalye alebo Hurgady.

Od začiatku januára do konca mája bratislavské letisko odbavilo 593 712 cestujúcich. Ide o medziročný nárast o 22 percent. V máji sa na letisku uskutočnilo 2 453 vzletov a pristátí. Od začiatku roka do konca mája sa uskutočnilo na bratislavskom letisku celkovo 9 475 letov, čo je o 3 percentá viac ako v rovnakom období minulého roka.

„Výborné čísla rastu aj naďalej vykazuje oblasť leteckej prepravy nákladu. Za päť mesiacov tohto roka sa na letisku odbavilo 7 678 ton carga, čo predstavuje rast o 66 percent oproti prvým piatim mesiacom roka 2024. Aj v samotnom máji vzrástla preprava nákladu o 50 percent, kým vlani v máji sme odbavili 1 051 ton carga, tento rok v máji už 1 581 ton,“ uzavrel Novota.