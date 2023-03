Kosovo a Srbsko sa po maratónskych 12-hodinových rokovaniach v sobotu dohodli na implementácii dohody EÚ o normalizácii vzťahov medzi oboma krajinami. Oznámil to v nedeľu šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell, ktorý zároveň označil rozhovory za „ťažké“.

Na rokovaniach v starobylom severomacedónskom meste Ochrid sa v sobotu okrem Borrella zúčastnili srbský prezident Aleksandar Vučič a kosovský premiér Albin Kurti, ako aj osobitný predstaviteľ EÚ pre kosovsko-srbský dialóg, slovenský diplomat Miroslav Lajčák. K dohode sa podľa Borrella dospelo v súvislosti s vytvorením poloautonómnych obcí so srbskou väčšinou.

Vučič po rozhovoroch vyhlásil, že sa dospelo k istej dohode, avšak zdôraznil, že žiaden dokument nepodpísal. Médiá následne citovali aj Kurtiho, podľa vyjadrení ktorého sa Srbsko podpísaniu dohody vyhýba.

Mierový plán EÚ pre Srbsko a Kosovo

Rokovania sa uskutočnili pod záštitou Európskej únie s cieľom dohodnúť sa na implementácii dohody o vzťahoch medzi Srbskom a Kosovom, ktorú navrhol Brusel, pripomína HINA.

Normalizáciu vzťahov medzi Belehradom a Prištinou značne podporujú aj Spojené štáty. Osobitný vyslanec USA pre Západný Balkán Gabriel Escobar v nedávnom rozhovore vyjadril názor, že „neexistuje cesta do Európy bez vzájomného uznania všetkých krajín“.

Uznanie nezávislosti Kosova

Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Sbrska vo februári 2008. Vučič však vyhlásil, že kým bude vo funkcii prezidenta, nepodpíše žiadne priame ani nepriame uznanie Kosova, ako ani jeho členstvo v Organizácii Spojených národov (SN). V najnovšom západnom návrhu sa vzájomné uznanie Srbska a Kosova, ako ani prijatie Prištiny do OSN spomínať nebude. Uvádza sa v ňom však to, že Srbsko prestane brániť prijatiu Kosova do medzinárodných organizácií.

Plná implementácia takéhoto návrhu de facto povedie k uznaniu nezávislosti Kosova Belehradom, konštatuje agentúra APA.