Americký prezident Joe Biden ocenil v piatok pomoc, ktorú Nemecko na čele s kancelárom Olafom Scholzom preukazuje Ukrajine vo vojne proti Rusku.

„Poskytli ste Ukrajine kľúčovú vojenskú podporu a viete, povedal by som, že okrem vojenskej pomoci je intenzívna aj morálna podpora, ktorú Ukrajincom preukazujete. Doma ste zaviedli zmeny - zvýšenie výdavkov na obranu a diverzifikáciu od ruských energetických zdrojov. Viem, že to nebolo jednoduché,“ povedal Biden po stretnutí so Scholzom v Bielom dome.

Zároveň poďakoval Scholzovi za pomoc s „udržiavaním nátlaku“ na ruského prezidenta Vladimira Putina. „Ako spojenci v NATO robíme alianciu silnejšou a schopnejšou,“ dodal Biden.

Vyjadrenie nemeckého kancelára

Scholz po stretnutí uviedol, že Nemecko bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude potrebné.

„Je to veľmi, veľmi dôležitý rok z dôvodu veľmi nebezpečnej hrozbu voči mieru, ktorá pochádza z vpádu Ruska na Ukrajinu. Je veľmi dôležité, že sme konali spoločne,“ uviedol Scholz.

Obaja lídri opomenuli Čínu

Počas krátkeho príhovoru z oválnej pracovne ani jeden z lídrov nespomenul Čínu. USA a Nemecko pritom dávajú stále častejšie najavo svoje obavy, že Peking začne dodávať Rusku zbrane, všíma si AP.

Približne hodinové rokovanie Scholza s Bidenom sa začalo popoludní miestneho času.

Ide o druhú Scholzovu návštevu v USA od nástupu do funkcie v decembri 2021. Spolkový kancelár vycestoval bez novinárov a bez hospodárskej delegácie. Po rokovaniach s Bidenom nebola naplánovaná ani tlačová konferencia.