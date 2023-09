Cyklistické bicykle, trojkolky a kolobežky nie sú na Medzinárodnej automobilovej výstave (IAA) v Mníchove iba doplnkom autosalónu, klasickým autám. Výrobcovia sa pedálmi poháňanými zariadeniami snažia nielen vyrovnať autám, ale zároveň ich ukázať aj ako udržateľnejšiu alternatívu. S rozkvetom cyklistiky počíta aj nemecká automobilka Volkswagen, ktorá sa rozhodla investovať do lízingu bicyklov.

Bicykle na lízing

„Toto nie je len taký nejaký bicykel , toto je 'ten bicykel',“ vítal dopoludnia návštevníkov personál v stánku finančnej spoločnosti Volkswagen Financial Services. Tu je vystavený elektrobicykel, ktorý na sebe nesie značku Audi a nápis e-trón na batériu. V jeho predstavení tak personál ako slovnú hračku využil kedysi všadeprítomný reklamný slogan Volkswagenu Das Auto, teda 'to auto'.

Jedna z návštevníčok priznala, že doma v garáži má elektromobil Audi e-tron, ale bicykel používa od firmy Specialized. „Tak ho vymeňte, tento bicykel sa k vášmu autu hodí lepšie,“ vyzval ženu jeden z členov personálu. „Vaša môže byť za 8 900 eur alebo ho môžete mať na splátky,“ dodal. Splátky sa podľa programu pohybujú od 130 do 160 eur mesačne.

Cenovku na bicykli niektorí návštevníci komentovali ako príliš vysokú. „Čo je na tom bicykli také mimoriadne, okrem štyroch kruhov značky Audi? “ opýtal sa jeden z nich. Podľa obsluhy ide o kvalitu komponentov vrátane výkonného elektromotora.

Len o niekoľko stánkov vedľa predstavuje svoje výrobky spoločnosť Riese & Müller, ktorá prišla s trochu iným konceptom ako lízing. Elektrické bicykle ponúka ako predplatné, a to na dobu v rozpätí šesť až 24 mesiacov. Napríklad model Multitinker, na ktorom možno pohodlne viezť dve deti aj s menším nákupom, stojí v prípade polročného predplatného 189 eur mesačne. Pri uzatvorení zmluvy na dva roky sa mesačný poplatok zníži na 99 eur. Súčasťou predplatného je aj zabezpečená údržba.

Záujem v centre Mníchova, kde sa výstava pre verejnosť koná, upútala tiež fínska spoločnosť Kinner. Svoj výrobok, ktorý tak trochu pripomína zväčšené šliapacie autíčko, označuje sa ako elegantné auto poháňané ľudskou silou. Ladnosť tvarov je nespochybniteľná. O inšpirácii línií vypovedá to, že tvorca velomobilu Ari Jukka Luomaranta vyrába tiež gitary a reštauruje veteránske vozidlá.

Velomobil

Velomobil, ktorý je určený pre dve šliapajúce osoby a ktorý stojí 15-tisíc eur , je vybavený veľkými cestnými cyklokolesami a elektrickým motorom. Jazda je tak podľa Luomaranta vďaka elektromotoru ľahká. „Má to európsku certifikáciu, takže elektromotor jazdcom pomáha do rýchlosti 25 kilometrov za hodinu. Ísť s tým môžete napríklad aj päťdesiatkou, ale už len silou svojich svalov,“ povedal v rozhovore. Elektromotor sa po prekročení limitu 25 kilometrov za hodinu odpojí.

Využitie velomobilu vidí Luomaranta prakticky kdekoľvek, či už pre dochádzanie do práce, kondičné jazdy či nákupy. Nákup sa dá uložiť v košíku, kam sa podľa Luomarantovej zmestí aj basa pív. Ďalší priestor výrobca plánuje za sedadlami. „Tiež pre pohyb v meste je stroj ideálny, a to aj vďaka jeho jednometrovej šírke,“ poznamenal. „Zo všetkého najlepšie ale je vyraziť s priateľkou alebo s manželkou na prechádzku mimo mesta. Stále je to len bicykel, a nie auto, takže si cestou môžete dať napríklad i pohárik prosecca,“ povedal.

V Mníchove sú aj najrôznejšie typy nákladných bicyklov. Niektoré z nich majú rám konštruovaný tak, že ponúka miesto pre jednu basu pív či limonád. Ďalšie majú úložný priestor výrazne vyšší, takže umožňujú naložiť rodinný nákup, alebo inštaláciu dvoch detských sedačiek vedľa seba. Spoločnosť Mubea potom prezentuje nákladné elektrické štvorkolky, ktoré môžu slúžiť ako pojazdný bar a doručovateľské vozítko.

Centrum Mníchova, kde sa výstava koná, je pre automobily uzavreté, cyklisti sú ale vítaní. Tí, ktorí prídu na námestie Odeonsplatz, si môžu nechať zadarmo urobiť údržbu bicykla vrátane umytia. Je tam aj pretekársky okruh pre detských cyklistov.