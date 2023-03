Štvrť vo veľkosti Zvolena na území Mlynských nív. Aj to je jeden zo scenárov vývoja Bratislavy. Či k nemu skutočne dôjde, ukáže čas. Faktom však zostáva, že ide o mesto, ktoré na rozdiel od zvyšku Slovenska z hľadiska počtu obyvateľov kontinuálne rastie. To však komplikuje výstavbu. Starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren preto upozorňuje, že spolupráca mesta s developermi sa nezaobíde bez plánovania infraštruktúry a občianskej vybavenosti. Investori sa v budúcnosti budú podieľať nielen na výstavbe bytov či kancelárií, ale aj električkových tratí či škôlok.

Ako ovplyvnila súčasná situácia, ceny energií či inflácia rozvoj Bratislavy za posledný rok?

Všetky slovenské samosprávy sú v súčasnosti ovplyvnené najmä dvoma faktormi. Prvým je nárast cien – energií, platov alebo všetkých ostatných vstupov. Rovnako ako obyvatelia, aj obce a mestá platia výrazne viac pri nákupoch materiálov alebo potravín na školské obedy, ktoré výrazne zdraželi. Napríklad ceny za kúrenie narástli o sto až dvesto percent, pričom mestá a obce nie sú regulované subjekty. Aby toho nebolo málo, druhá vec, ktorá nám finančne veľmi ublížila, boli rozhodnutia parlamentu koncom minulého roka. Vtedy prijímal opatrenia, ktoré spôsobili ďalšiu obrovskú dieru v rozpočtoch samospráv.

Ide o takzvaný Matovičov bonus?

Áno. Každý, kto zarába kombinovane viac ako 850 eur a získa sto eur navyše na daňovom bonuse na výplatnej páske, by si mal uvedomiť, že tieto peniaze neplatí štát. Ten ich zobral z rozpočtov samospráv, z peňazí, z ktorých obce a mestá spolufinancujú napríklad škôlky. Takže sme v situácii, keď nám na jednej strane rastú náklady, no na druhej strane nám prudko poklesli príjmy. V prípade Bratislavy to síce nominálne vyzerá, že má väčší rozpočet než vlani, ale reálne bude hospodáriť so sumou, ktorá je o viac ako desať percent nižšia. Pri tom všetkom sa ešte musíme snažiť vytvárať si rezervy na budúci rok, pretože očakávame, že druhá polovica tohto roka a budúci rok 2024 budú ešte náročnejšie.

Majú sa preto Bratislavčania pripraviť na vyššie poplatky či obmedzovanie služieb?