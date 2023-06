Počas extrémne horúcich a suchých letných dní sa voda v berlínskej rieke Spréva získava pomocou čerpadiel, aby sa zabezpečilo, že nemecké hlavné mesto jej bude mať dostatok. Musí sa preto obracať prirodzený tok rieky, píše Bloomberg.



Keďže Berlín čelí úbytku zrážok v dôsledku klimatickej krízy a krajina sa pripravuje na ukončenie ťažby hnedého uhlia v roku 2030, metropola môže prísť o kľúčový zdroj vody. Podzemná voda odčerpávaná pri ťažbe fosílneho paliva totiž už nebude napájaná na Sprévu. Kritická tepna zásobujúca mesto s 3,6 miliónmi obyvateľov môže mať v suchých letných mesiacoch o 50 až 75 percent menej vody. Vyplýva to zo štúdie, ktorú tento týždeň zverejnila nemecká Spolková agentúra pre životné prostredie. „Toto je veľmi vážna situácia,“ povedal jej prezident Dirk Messner. „Väčšina vody, ktorú Berlín používa na pitie, pochádza práve z tejto rieky,“ doplnil.



Berlín je obklopený jazerami a močiarmi, takže na prvý pohľad sa nezdá byť ohrozený nedostatkom vody, ale jeho ekosystém je veľmi citlivý a úbytkom vody zo Sprévy stráca kľúčový pilier. Hlavné mesto má jedny z najnižších zrážok v Nemecku. V dôsledku klimatických zmien sa to ešte zhorší. Štúdia Spolkovej vysokej technickej školy v Zürichu odhaduje, že v mestách na severnej pologuli vzniknú podmienky, ktoré teraz vládnu tisíc kilometrov ďalej na juh. Berlín by sa tak podobal viac na južné Francúzsko.

A svoju rolu zohrá aj rozrastanie sa hlavného mesta. Do roku 2040 by malo mať štyri milióny obyvateľov. Osobitným boľavým miestom je továreň Tesla na predmestí Grünheide. Počas výstavby v roku 2021 generálny riaditeľ Elon Musk rozzúril miestnych aktivistov tým, že bagatelizoval ich obavy. Závod sa totiž nachádza v chránenej vodnej oblasti.

Pripravujú riešenia

Berlínska radnica tvrdí, že pracuje na pláne zabezpečenia dodávok vody pre domácnosti a podniky. Jedným z riešení je obrovská betónová nádrž, ktorú stavajú v Schönerlinde na severnom okraji mesta. Má slúžiť aj na čistenie odpadových vôd. Mestská vodárenská spoločnosť Berliner Wasserbetriebe investuje do roku 2031 dve miliardy eur do modernizácie svojich šiestich čističiek odpadových vôd. Projekty zamerané na klimatickú odolnosť celého mestského vodovodného systému pohltia ďalších šesť miliárd eur.

Berlín sa podľa šéfky agentúry pre dažďovú vodu Darly Nickelovej zároveň usiluje zadržať viac vody z dažďa. Koncepcia „sponge city“ (špongiového mesta) si ale vyžaduje viac zelených striech, skladovacích nádrží a riešení, aby sa zabránilo stekaniu vody mimo dosahu. Mesto sa všemožne snaží zabrániť nedostatku, „ale v žiadnom prípade nemôžeme zabúdať na prvotný problém,“ povedala odborníčka.



To znamená, že keď je horúco a sucho, stavidlo v blízkosti námestia Alexanderplatz zastaví tok rieky v Spréve. Potom čerpadlá obrátia tok a vodu odklonia do najväčšieho zariadenia na úpravu pitnej vody v meste. Jedným z východísk je aj vodohospodársky systém, ktorý spája regióny cez zásobníky, nádrže a presmeruje toky ostatných okolitých riek do Berlína.



„Toto je lepší scenár, ako robiť málo alebo nič,“ povedal D. Messner z agentúry pre životné prostredie. Má to však háčik: „Tieto ďalšie rieky takisto strácajú vodu.“