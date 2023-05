Holding Berkshire Hathaway supermiliardára Warrena Buffetta opäť stavil na oblasť kreditných kariet. V prvom štvrťroku nalial do spoločnosti Capital One 954 miliónov dolárov, čo je jeden z mála najnovších obchodov, píše Financial Times. V poslednom období sa W. Buffett skôr zbavoval akcií v miliardových hodnotách.

Pre odvetvie kreditných kariet sa rozhodol napriek tomu, že niekoľko regionálnych bánk sa zmieta vo finančných problémoch. Capital One sa označuje za tretieho najväčšieho vydavateľa kreditných kariet po Visa a Mastercard v USA. Spoločnosť Berkshire už predtým sústredila svoje finančné zdroje do veľkých amerických bánk, napríklad Bank of America a Citigroup, ako aj spoločností vydávajúcich kreditné karty American Express, Visa a Mastercard.

Generálny riaditeľ Berkshire sa začiatkom mája vyjadril opatrným tónom o vyhliadkach bankového sektora. Varoval, že rýchlosť bankových operácií v čase online účtov zmenila investovanie v tomto sektore. „Vôbec sa nedá vedieť, čo sa v skutočnosti stalo s depozitmi... A to všetko mení,“ povedal akcionárom zhromaždeným v Omahe na výročnom stretnutí spoločnosti.

Capital One zvyšuje svoje rezervy v dôsledku inflácie a spomaľovania ekonomiky. Spoločnosť však nemá rovnaké obavy, ktoré doliehajú na širší bankový sektor. Jej akcie v tomto roku klesli približne len o štyri percentá v porovnaní s 26 percentným poklesom bankového indexu KBW.

Berkshire takisto oznámila, že znížila svoj podiel v ropnom gigantovi Chevron o pätinu, pričom predala približne 35 miliónov akcií. Pred časom nechala aj svoj zostávajúci podiel vo výrobcovi čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing. W. Buffett ako dôvod naznačil geopolitické napätie medzi Taiwanom a Čínou v tomto a minulom roku.