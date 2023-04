Americký Federálny úrad pre poistenie vkladov (FDIC) požiadal banky vrátane JPMorgan Chase a PNC Financial Services Group, aby do nedele predložili konečné ponuky na prevzatie problémovej First Republic Bank. FDIC už tento týždeň zisťoval ich záujem.

Bankový regulátor kontaktoval vo štvrtok neskoro večer banky a skúmal ich záujem o prevzatie First Republic vrátane navrhovanej ceny a odhadovaných nákladov pre FDIC. Na základe týchto podkladov potom FDIC v piatok pozval najmenej dve firmy do ďalšieho kola.

Situácia problémovej regionálnej banky First Republic sa zhoršila natoľko, že už nie je čas na záchranu prostredníctvom súkromného sektora.

Ak sa First Republic, ktorá sídli v San Franciscu, dostane pod nútenú správu, bude to po páde Silicon Valley Bank a Signature Bank už tretia americká banka, ktorá od marca skrachovala.