Čínsky výrobca elektromobilov BYD predstavil nový systém, ktorý nabije elektromobily rovnako rýchlo, ako trvá natankovanie auta so spaľovacím motorom. Takzvaná „super e-platforma“ bude schopná dosiahnuť maximálny výkon tisíc kilowattov. Po piatich minútach nabíjania tak elektromobily prejdú až 400 kilometrov.

BYD sa tak dostáva do čela celoodvetvových pretekov v oblasti vývoja batériových článkov pre elektromobily, vďaka ktorým bude nabíjanie rovnako rýchle ako tankovanie. Čínska spoločnosť je už teraz najväčším svetovým výrobcom batériových elektrických a plug-in hybridných áut. Po predstavení novej nabíjacej platformy stúpli akcie BYD na hongkonskej burze o 4,1 percentá na rekordných 408,80 hongkonských dolárov (40,58 dolára), keďže investori očakávajú ďalšie posilnenie jeho trhovej pozície.

Prevratná novinka

Automobilke sa novou platformou podarilo prekonať hneď niekoľko prekážok ultrarýchleho nabíjania vrátane bezpečnostných rizík, kratšej životnosti batérií a vysokých nákladov spojených s inštaláciou nabíjačiek. Novinka okrem toho pomôže zmierniť nespokojnosť spotrebiteľov, ktorým sa nepáči, že nabíjanie elektromobilov trvá príliš dlho. Obavy im robí aj dojazd, keďže mnohých straší predstava, že ich autu v polke cesty dôjde „para“.

Aby boli nabíjačky efektívne, musia dodávať extrémne vysoké napätie a zároveň veľký prúd. Práve ten je pre batérie problematický. Rýchle nabíjanie totiž generuje teplo, ktoré im neprospieva. Čínskej automobilke sa ale podarilo znížiť vnútorný odpor novej batérie, čo umožňuje najvyššie rýchlosti nabíjania všetkých sériovo vyrábaných vozidiel. Aby vyriešil problém s vysokým napätím, musel BYD vyvinúť novú generáciu kremíkových karbidových výkonových čipov.

Jednou z hlavných nevýhod ultrarýchleho nabíjacieho systému je cena. Nová technológia zvýši výrobné náklady na vozidlo, hoci rýchle nabíjanie môže prilákať viac zákazníkov. Ďalším problémom sú výdavky na energiu, keďže rýchlejšie nabíjanie si vyžaduje viac elektriny a preto aj drahšie pripojenia k rozvodným sieťam. Okrem toho nie je jasné, aký vplyv bude mať na životnosť batérií, ktoré prirodzene degradujú. Pri súčasnej technológii totiž časté rýchle nabíjanie skracuje ich celkový dojazd.

Konkurenciu čaká práca

Tesla má jednu z najväčších nabíjacích sietí na svete, čo jej na trhu s elektromobilmi dlhodobo poskytovalo výrazný náskok. Jej možnosti ale nedosahujú úroveň, ktorú sľubuje BYD. Nové nabíjačky od čínskej automobilky budú totiž dvakrát rýchlejšie než súčasné supernabíjačky od Tesly. Po oznámení novinky od BYD klesli akcie Muskovho výrobcu automobilov o vyše päť percent. Analytici zdôraznili, že čínska automobilka dokáže svoju technológiu dodať zákazníkom v priebehu niekoľkých mesiacov, zatiaľ čo Tesle zvyčajne trvá roky premeniť šéfove vízie na realitu.

Mercedes-Benz nedávno predstavil nový plne elektrický sedan CLA, ktorý po desiatich minútach rýchlobíjania prejde 325 kilometrov. Nový typ batérie od BMW zas sľubuje o 30 percent rýchlejšie nabíjanie, no aj pri rovnakom čase poskytuje porovnateľný dojazd ako Mercedes. Najväčším konkurentom BYD by mohla byť čínska batériová spoločnosť CATL, ktorá v roku 2024 predstavila batériu Shenxing Plus. Tá by mala byť schopná po desiatich minútach nabíjania prejsť až 600 kilometrov.