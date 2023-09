Zamestnanci troch závodov na skvapalnený zemný plyn v Austrálii začali druhý dvadsaťštyrihodinový štrajk za vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky. Oznámila to v nedeľu odborová organizácia Offshore Alliance. Zariadenie sa nachádza v štáte Západná Austrália a patrí americkej spoločnosti Chevron. Vážne dopady na svetový trh s plynom analytici bezprostredne neočakávajú.

„Ďalšia 24-hodinová odstávka bola uplatnená vo všetkých troch zariadeniach, pričom 15 percent členov divízie Downstream zaviedlo priebežné odstávky/zákazy po nedeľnom poludní,“ povedal podľa agentúry Reuters zástupca Offshore Alliance, ktorý nechcel byť menovaný. Divízia Downstream sa v rámci spoločnosti v Austrálii stará hlavne o skladovanie, prepravu a predaj.

Rokovania dvakrát za deň

Štrajk potrvá do pondelka 08.00 h miestneho času, povedal zástupca odborov. Rokovať sa podľa neho bude vždy dvakrát denne, kým sa rozhodne o ďalších štrajkoch. Chevron uviedol, že sa k štrajkom nebude vyjadrovať. Za prioritu považuje udržať bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vo všetkých závodoch, ak by tam bola narušená činnosť.

Austrália je kľúčovým vývozcom LNG, takmer celý objem suroviny ale dodáva na trhoch v Ázii. Európa teda štrajkom v Austrálii bezprostredne ohrozená nie je. Môže sa však stať, že ak by štrajky trvali dlhšie a plynu pre odberateľov v Ázii by bolo menej, začali by títo odberatelia dopytovať plyn aj inde vo svete, čím by s Európanmi súťažili o nákup LNG z iných oblastí. To by podľa analytikov teoreticky mohlo viesť k rastu cien plynu aj v Európe.

Štrajk sa môže natiahnuť aj na dva týždne

Austrálski robotníci v sobotu zintenzívnili kampaň proti Chevronu úvodným 24-hodinovým štrajkom, ktorý sa skončil dnes o 08.00 h miestneho času. Organizácia Offshore Alliance v sobotu uviedla, že má v úmysle predĺžiť protestnú akciu o ďalšie dva týždne, čo znamená do polovice októbra.

Pred týmto víkendom už boli obmedzenejšie odstávky práce vo vzdialených zariadeniach na LNG. Tento mesiac totiž skrachovali rozhovory o mzdách a pracovných podmienkach medzi odborovou alianciou a Chevronom. Americký energetický gigant požiadal austrálsky priemyselný tribunál, aby do sporu zasiahol a štrajky zakázal. Tribunál má v tejto veci konať v piatok.

Zariadenia na skvapalnený zemný plyn, ktoré má Chevron v Austrálii, sa na celosvetových dodávkach LNG podieľajú z viac ako piatich percent. Analytici však tvrdia, že štrajky zrejme nepotrvajú dlho a že pre globálny trh v tejto chvíli predstavujú iba malé riziko. Odberatelia plynu majú pred zimou na severnej pologuli dostatok zásob.

Cena plynu pre Európu v auguste vzrástla

Keď v auguste zamestnanci začali štrajky pripravovať, cena plynu pre európsky trh skokovo vzrástla a vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility v Holandsku sa dostala nad 47 eur za megawatthodinu. V piatok sa pohybovala okolo 36 eur za MWh. To je hlboko pod úrovňou administratívne stanoveného stropu v Česku, ktorý predstavuje 2500 korún za MWh. TTF je pre ceny plynu v Európe určujúca.

Ceny sa ale začali zvyšovať už dávno pred vojnou na Ukrajine, podľa analytikov v reakcii na energetickú politiku Európskej únie. Na jar 2021 sa cena plynu pre európsky trh pohybovala okolo 15 eur za MWh, ale už na konci toho istého roka bola nad 35 eurami za megawatthodinu. Po začatí ruskej invázie cena skokovo vzrástla, najprv k 70 eurám, v najvypätejších letných mesiacoch až k 350 eurám, než začala klesať.