Austrália kúpi od Spojených štátov 20 turbovrtuľových transportných lietadiel Hercules C-130 za 6,6 miliardy dolárov. Podľa agentúry AP to oznámila Canberra. Pri austrálskom pobreží v týchto dňoch prebieha vojenské cvičenie Talisman Sabre, do ktorého sa zapojilo 13 krajín a 30-tisíc ľudí. Manévre, ktoré sa organizujú každé dva roky, sa tento rok konajú v atmosfére rastúcich obáv z pozície Číny v regióne.

Austrálske letectvo má aktuálne 12 lietadiel Hercules a stroje sú zhruba 20 rokov staré, píše server The Sydney Morning Herald. Prvé Herculesy z novej dodávky, ktorú Washington schválil vlani v novembri, by malo letectvo prevziať v roku 2027. Existujúce stroje by mala Canberra nahradiť do roku 2030, ďalšie dodávky budú závisieť od produkčných kapacít amerického výrobcu Lockheed Martin, uviedol hovorca letectva.

„Tieto lietadlá boli a sú naším zásadným aktívom: počas požiarov a povodní po celej krajine, dodávkami kľúčových zásob do regiónov počas pandémie covidu-19 a viac ako dve desaťročia trvajúcej podporou mierových operácií,“ uviedol austrálsky minister obrany Richard Marles. Ten sa tento týždeň stretne na cvičení so svojím americkým náprotivkom Lloydom Austinom, píše Reuters.

Kontrakt by mal priniesť zákazky aj austrálskemu priemyslu, uviedol server AuManufacturing.