Sudkyňa v Spojených štátoch rozhodla v neprospech Argentíny v spore s menšinovými akcionármi ropnej a plynárenskej spoločnosti YPF. Krajina podľa rozhodnutia súdu menšinovým akcionárom argentínskej firmy YPF dlhuje najmenej 8,4 miliardy USD plus úroky. Spor vznikol v súvislosti so zhabaním väčšinového podielu vo firme v roku 2012, uviedla agentúra Reuters. Argentína oznámila, že sa proti rozhodnutiu odvolá.

Americká sudkyňa Loretta Preskaová rozhodla v prospech firmy Burford Capital, ktorá financovala spor vedený akcionármi Petersen Energia Inversora a Eton Park Capital Management.

Súdne konanie sa týkalo výšky náhrady škody, ktorú Argentína dlhuje. Právnici akcionárov požadovali 8,43 miliardy USD ako náhradu škody plus 7,62 miliardy USD ako úroky z omeškania, ukazujú súdne dokumenty. Výpočet úrokov vychádzal z termínu zhabania akcií YPF Argentínou 16. apríla 2012, čím podľa akcionárov bola prevedená kontrola nad firmou, a ročné úrokové sadzby osem percent.

Argentína oponovala, že rozhodným dátumom bol 7. máj 2012, keď jej zákon umožnil uplatniť práva spojené so zhabanými akciami, a úroková sadzba by mala byť nulová alebo maximálne tri percentá. Tvrdila, že nedlhuje viac ako 4,92 miliardy dolárov a tiež argumentovala, že vysoká výplata by ešte viac zaťažila krajinu a jej obyvateľstvo, ktoré čelí vážnym ekonomickým problémom, a značne by prekonala argentínsky rozpočet mnohých dôležitých služieb.

Súd priznal akcionárom odškodné 8,43 miliardy dolárov a úrok osem percent z sumy počnúc 3. májom 2012, teda zhruba o dva a pol týždňa neskôr, než navrhovali akcionári. Nie je tak zatiaľ jasné, akú veľkú sumu bude musieť Argentína zaplatiť.

Preskaová už skôr rozhodla, že Argentína porušila svoje povinnosti voči akcionárom tým, že zabavila 51-percentný podiel v YPF, ktorý držala energetická spoločnosť Repsol bez toho, aby ponúkla odkúpenie zvyšných akcií, vrátane tých, ktoré vlastnia Petersen a Eton Park.

Hovorkyňa argentínskej vlády Gabriela Cerrutiová na sociálnej sieti X, predtým Twitter, napísala, že sa krajina proti rozhodnutiu okamžite odvolá. „Budeme naďalej brániť energetickú suverenitu a našu štátnu spoločnosť YPF proti supím fondom,“ uviedla. Ako supie fondy, anglicky vulture funds, sa označujú také investičné fondy, ktoré sa snažia zarobiť okrem iných stratégií aj na problémoch firiem.

Argentínska vláda zoštátnila podiel v roku 2012 s odôvodnením, že Repsol neuskutočnil sľúbené investície do rozvoja podniku. Zoštátnenie YPF vyvolalo kritiku zo strany Spojených štátov, Európskej únie i niektorých latinskoamerických krajín. V roku 2014 firma Repsol prijala ponuku od Argentíny na odškodné päť miliárd dolárov.