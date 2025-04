Americký prezident Donald Trump dúfa, že jeho colná politika prinúti najmä americkú technologickú spoločnosť Apple vyrábať iPhony v Spojených štátoch. Napriek tomu, že Trump postupne zaťažil dovoz z Číny clami vo výške 145 percent, presun výroby je nepravdepodobný, informuje agentúra AP. USA 12. 4. navyše zaradili smartfóny medzi tovary, ktorých sa nová vlna dovozných prirážok netýka.

Apple vyrába väčšinu iPhonov v Číne od uvedenia prvého modelu na trh pred 18 rokmi. Medzi prekážky, ktoré bránia spoločnosti Apple presunúť výrobu do svojej domovskej krajiny, patrí zložitý dodávateľský reťazec, ktorý začala v Číne budovať v 90. rokoch minulého storočia. Budovanie nových závodov v USA by trvalo niekoľko rokov a stálo by miliardy dolárov, upozorňuje agentúra AP. Okrem toho by spoločnosť čelila ekonomickým silám, ktoré by mohli strojnásobiť cenu smartfónu, čo by mohlo výrazne poškodiť predaj tohto kľúčového produktu.

„Myšlienka výroby iPhonov v USA je nerealizovateľná,“ povedal Dan Ives, analytik spoločnosti Wedbush Securities. Podľa agentúry AP vyjadril názor, ktorý je v investičnej komunite, ktorá sleduje každý krok spoločnosti Apple, všeobecne rozšírený. Podľa Ivesa by sa súčasná cena iPhonu vyrobeného v Číne alebo Indii na americkom trhu vo výške 1 000 dolárov vyšplhala na viac ako 3 000 dolárov, ak by sa výroba presunula do USA. Okrem toho by sa podľa analytika presun výroby do USA pravdepodobne neuskutočnil pred rokom 2028.

Spoločnosť Apple na žiadosť agentúry AP o komentár nereagovala. Spoločnosť so sídlom v kalifornskom Cupertine sa zatiaľ verejne nevyjadrila k svojej potenciálnej reakcii na Trumpove clá voči Číne. Táto téma sa však môže objaviť 1. mája v štvrťročnom konferenčnom hovore generálneho riaditeľa spoločnosti Apple Tima Cooka, ktorý bude odpovedať na otázky investorov a diskutovať o finančných výsledkoch a stratégii spoločnosti.

A nie je pochýb o tom, že čínske clá budú horúcou témou vzhľadom na to, že od 2. apríla, keď ich Trump začal zvyšovať, cena akcií Apple prudko klesla a trhová hodnota spoločnosti sa znížila približne o 500 miliárd dolárov.

USA 12. 4. oznámili, že z dodatočných ciel vynímajú niektoré elektronické tovary vrátane smartfónov, čo podľa agentúry AP môže okrem amerických spotrebiteľov potešiť najmä spoločnosti ako Apple.

Ak sa clá udržia, všeobecne sa očakávalo, že Apple nakoniec zvýši ceny iPhonov a ďalších populárnych produktov, keďže dodávateľský reťazec spoločnosti zo Silicon Valley je z veľkej časti sústredený v Číne, Indii a ďalších ázijských krajinách, ktoré sa ocitli v krížovej paľbe eskalujúcej obchodnej vojny.

Hlavnou otázkou bolo, ako dlho bude Apple ochotný udržať súčasné ceny, kým sa clá neprejavia na ziskových maržiach spoločnosti a kým časť bremena nebudú musieť znášať spotrebitelia.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo mal Apple priestor na udržanie súčasných cien iPhonov aj po oznámení ciel na čínsky dovoz, sú obrovské ziskové marže z príjmov z predplatného a ďalších služieb spojených s produktmi spoločnosti, uviedol analytik spoločnosti Forrester Research Dipanjan Chatterjee. Tejto divízie, ktorá v minulom finančnom roku spoločnosti Apple zarobila 96 miliárd dolárov, sa Trumpove clá nedotkli už pred dnešným oznámením, že telefóny sa nebudú pašovať.

„Apple môže absorbovať niektoré zvýšenia nákladov spôsobené clami bez výrazného finančného vplyvu, aspoň v krátkodobom horizonte,“ povedal Chatterjee.

Spoločnosť sa vo februári pokúsila Trumpa zaujať oznámením plánov minúť v USA 500 miliárd dolárov a zamestnať tu do roku 2028 20 000 ľudí, ale nič z toho nebolo spojené s domácou výrobou iPhonov. Namiesto toho sa Apple zaviazal financovať dátové centrum v texaskom Houstone pre počítačové servery poháňajúce umelú inteligenciu.

Keď sa tlačovej tajomníčky Bieleho domu Caroline Leavittovej tento týždeň opýtali, či Trump verí, že Apple má v úmysle vyrábať iPhony v USA, poukázala na investičný prísľub Applu ako na dôkaz, že spoločnosť si myslí, že by mohla uspieť. „Ak by si Apple nemyslel, že to Spojené štáty dokážu, pravdepodobne by tu nevložil takú veľkú časť peňazí,“ povedala.

Americký minister obchodu Howard Lutnick vo svojom vystúpení 6. apríla v spravodajskej relácii CBS tiež predpovedal, že clá si vynútia zmenu výroby. „Armáda miliónov a miliónov ľudí, ktorí skrutkujú malé skrutky na výrobu iPhonov, sa vráti do Ameriky,“ povedal Lutnick.

Na konferencii v Číne v roku 2017 však Cook vyjadril pochybnosti, či je v USA dostatok pracovníkov s potrebnými zručnosťami na vykonávanie náročnej a zdĺhavej práce, o ktorej Lutnick hovoril.

„V Spojených štátoch by ste mohli zorganizovať stretnutie strojných inžinierov a nie som si istý, či by sme dokázali zaplniť miestnosť,“ povedal Cook. „V Číne by ste mohli zaplniť niekoľko futbalových ihrísk.“

Trump sa počas svojho prvého prezidentského obdobia tiež neúspešne pokúšal vyvíjať tlak na spoločnosť Apple, aby presunula výrobu iPhonov do USA. Administratíva však nakoniec iPhone vyňala z ciel, ktoré vtedy uvalila na Čínu – v čase, keď Apple oznámil záväzok investovať v USA 350 miliárd dolárov.

Trumpove clá na Čínu v prvom období tiež podnietili spoločnosť Apple, aby začala proces, ktorý viedol k tomu, že niektoré z jej súčasných iPhonov sa budú vyrábať v Indii a niektoré ďalšie produkty vo Vietname.

Cook v roku 2019 zobral prezidenta na prehliadku texaského závodu, kde Apple od roku 2013 montuje niektoré počítače Mac. Krátko po prehliadke si Trump pripísal zásluhy za továreň, ktorú Apple otvoril v čase, keď bol prezidentom Barack Obama.

„Dnes som otvoril veľký výrobný závod spoločnosti Apple v Texase, ktorý prinesie späť do Ameriky vysoko platené pracovné miesta,“ napísal Trump 19. novembra 2019.