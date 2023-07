Do aplikácie Threads, ktorú spoločnosť Meta spustila v noci na štvrtok, sa počas prvých siedmich hodín fungovania zaregistrovalo desať miliónov používateľov. Informoval o tom riaditeľ Mety Mark Zuckerberg.

Nová aplikácia funguje na podobnom princípe ako Twitter a mohla by jej konkurovať.

Threads začala byť dostupná na stiahnutie o polnoci. Používatelia sa do nej mohli prihlásiť s použitím už existujúcich údajov aplikácie Instagram, ktorá spolu s Facebookom patrí pod spoločnosť Meta.

„Za prvých sedem hodín sme zaznamenali desať miliónov registrovaní,“ napísal na Threads Zuckerberg. Účty v aplikácii už majú aktívne aj niektoré médiá (The Washington Post alebo The Economist) či celebrity vrátane speváčok Jennifer Lopez a Shakiry či herca Hugha Jackmana.

„Zaberie to nejaký čas, ale myslím si, že by mala existovať platforma na verejnú diskusiu s viac ako miliardou užívateľov. Twitter takúto možnosť mal, ale veľmi ju nevyužil. Dúfam, že nám sa to podarí,“ dodal Zuckerberg.

Miliardár Elon Musk sa stal majiteľom Twitteru vlani v októbri a táto sociálna sieť odvtedy zaznamenala viacero ťažkostí. Muska prepustil viac než 80 percent zamestnancov vrátane moderátorov obsahu, ktorí odstraňovali nenávistné prejavy. Analytici upozorňujú, že práve „chaotické riadenie Twitteru“ otvorilo dvere Zuckerbergovej platforme Threads.

Threads je už dostupná v USA a desiatkach ďalších krajín. V členských krajinách EÚ však Meta najskôr musí vyriešiť záležitosti v oblasti regulácie.