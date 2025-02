Extrémne poveternostné javy povedú v roku 2025 k volatilným cenám potravín. „Poľnohospodárske plodiny sú voči extrémnemu počasiu často zraniteľné, a preto môžeme očakávať neustále otrasy v globálnej poľnohospodárskej produkcii a dodávateľských reťazcoch, čo vyvoláva obavy o potravinovú bezpečnosť,“ uviedol pre Guardian analytik Max Kotz z Potsdamského inštitútu pre výskum klimatických dopadov. Podľa neho má počasie

Výskum konzultačnej spoločnosti Inverto dospel k záveru, že v priebehu 12 mesiacov do januára 2025 prudko stúpla cena viacerých potravinových komodít. Dôvodom boli práve nepredvídateľné poveternostné podmienky. Najvyšší skok zaznamenalo kakao, ktorého cena stúpla o 163 percent. Na druhom mieste bola so 103 percentami káva. Podľa výskumu to má na svedomí kombinácia nadpriemerných zrážok a teplôt v regiónoch, kde sa tieto plodiny pestujú.

Cena slnečnicového oleja stúpla o 56 percent. Dôvodom boli suchá, ktoré oslabili úrodu v Bulharsku a na Ukrajine. Medzi ďalšie potravinové komodity s výrazným medziročným nárastom cien patrili pomarančový džús a maslo, ktoré zdraželi o vyše tretinu.

Analytička Katharina Erfort zo spoločnosti Inverto odporučila výrobcom potravín a maloobchodníkom diverzifikovať dodávateľské reťazce a stratégie obstarávania, aby znížili závislosť od jednotlivých regiónov.