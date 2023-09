Tím chirurgov v americkom Houstone tvrdí, že dokázal stimulovať ľudský mozog pomocou elektród, ktoré sa nedotýkali jeho povrchu, informuje agentúra Bloomberg.

Liečba depresie

Chirurgovia začiatkom tohto roka na pár minút implantovali pod lebku 30-ročného muža zariadenie o veľkosti hrášku od startupu Motif Neurotech a použili ho na stimuláciu jeho mozgu. Operácia, ktorá sa uskutočnila v Baylor St. Luke's Medical Center v Houstone, bola druhou operáciou svojho druhu. Výsledky oboch procedúr budú tento týždeň zverejnené na webovej stránke bioRxiv.

Zariadenie od startupu Motif má byť v budúcnosti používané na liečbu rezistentnej depresie, ktorou iba v Spojených štátoch trpia milióny ľudí. V tejto oblasti už existuje podobná a cenovo dostupná forma liečby, ktorá funguje na princípe magnetickej stimulácie pomocou cievky umiestnenej na hlave pacienta.

Lov na peniaze

Motif sa snaží v rámci financovania vyzbierať investície v hodnote 15 miliónov dolárov. Svojimi operáciami sa zaradil medzi ďalšie ambiciózne startupy vrátane spoločnosti Neuralink Elona Muska, ktoré sa snažia použiť novú generáciu chirurgicky implantovaných elektród na liečbu rôznych ochorení od Parkinsonovej choroby po paralýzu.

Neuralinku sa spomedzi nich podarilo vyzbierať najviac peňazí – viac než 600 miliónov dolár – a to aj napriek tomu, že za sebou nemá ani jedno úspešné voperovanie zariadenia do ľudskej hlavy.

Odvetvie až teraz začína vidieť výsledky, o ktorých všetci doteraz len snívali, povedal na margo testov výkonný riaditeľ spoločnosti Motif Jacob Robinson.

Svet si ešte počká

Prekážok pri vytváraní mozgových implantátov je mnoho a proces ich schvaľovania regulačnými orgánmi zdĺhavý. Motif tvrdí, že jeho zariadenie nebude verejne dostupné ešte niekoľko nasledujúcich rokov.

Zariadenie od Motifu sa umiestňuje do malého otvoru v lebke tesne nad tvrdou mozgovou plenou. Spoločnosť tvrdí, že riziká spojené s implantovaním do lebky namiesto priamo do mozgu sú výrazne nižšie. Iné startupy vrátane Neuralinku plánujú elektródy vložiť hlbšie do mozgu, vďaka čomu budú lepšie vedieť pôsobiť na jednotlivé neuróny.