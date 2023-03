Turbulencie na trhu s nehnuteľnosťami neobišli ani Severnú Ameriku. Mladí ľudia, ktorí sa snažia o svoje prvé bývanie, to tam už dávno nemali také ťažké. Podľa Národnej asociácie realitných kancelárií pripadol vlani na prvokupujúcich Američanov najmenší podiel na predaji, a to len 26 percent. Napriek tomu, že ceny domov sa začali zmierňovať a horúci trh ochladzovať. Rastúce náklady na pôžičky, nedostatočná ponuka bývania a stále vysoké ceny nehnuteľností však aj v USA posunuli bývanie na najnedostupnejšiu úroveň za štyri desaťročia.

Nielen veľký americký sen o rodinnom dome, ale aj oveľa nižšie nároky v podobe jednoduchého štartovacieho bytu sú prakticky nedostupné pre tých, ktorí nemajú vlastné úspory. Priemerná sadzba za 30-ročnú hypotéku vystúpila v USA na 6,65 percenta. Nutný príjem domácnosti pre kupujúcich prvej nehnuteľnosti tak vlani vzrástol na 90-tisíc dolárov z približne 70-tisíc v roku 2019.

„Sme ďaleko od dostupnosti pre masy,“ povedala pre agentúru Bloomberg senior ekonómka Zillow Group Nicole Bachaudová. Ako dôvod uviedla najmä nedostatočnú ponuku, ale aj rastúce sadzby.

Priemernému Američanovi v súčasnosti trvá takmer 10 rokov, kým si popri bežných výdavkoch nasporí aspoň 10-percentnú akontáciu na typický dom.

Odkladať 13 rokov

Ani Slováci to s bývaním nemajú jednoduché. Aj keď ceny miene klesli, ani zďaleka to nie je prasknutie bubliny, ako vo Švédsku, Kanade či Austrálii, kde šli ceny prudko dole. Podľa prepočtov Swiss Life Select ak by si bežný človek začal od februára 2023 odkladať celú priemernú mesačnú výplatu, jednoizbový byt s rozlohou 32 štvorcových metrov v novostavbe v Bratislave by si mohol kúpiť za 13 rokov.