Americký minister financií Scott Bessent odmietol komentovať špekulácie o budúcnosti šéfa Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella. Či zostane vo funkcii je v konečnom dôsledku na prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Podľa neho však treba preskúmať Fed ako inštitúciu.

Powellovo funkčné obdobie na čele americkej centrálnej banky sa končí v máji 2026 a jeho funkčné obdobie ako guvernéra Fedu sa končí až v roku 2028. Medzi jeho možnými nástupcami sa spomína aj minister financií Bessent. Trump opakovane kritizoval šéfa Fedu za jeho neochotu znížiť úrokové sadzby. Powell tvrdí, že s prípadným uvoľnením menovej politiky je potrebné počkať, kým sa ukáže, aké účinky má Trumpova colná politika na hospodárstvo a infláciu.

„Myslím si, že musíme preskúmať celý Fed ako inštitúciu a to, či bol úspešný,“ povedal Bessent. Fed „vyvoláva strach z ciel“, hoci zatiaľ sa neprejavilo, že by mali akýkoľvek významný vplyv na infláciu, povedal Bessent, podľa ktorého by uvoľnenie menovej politiky napríklad podporilo hypotekárny trh.