Amazon v piatok spustil prvé testovacie satelity pre svoju plánovanú internetovú službu, ktorá má konkurovať širokopásmovej sieti spoločnosti SpaceX.

Raketa Atlas 5, za ktorou stojí skupina United Launch Alliance spoločností Boeing a Lockheed Martin, odštartovala v piatok z floridského mysu Canaveral. Do vesmíru vyniesla dve testovacie družice a odštartovala tak program, ktorého cieľom je zlepšiť globálne internetové pokrytie pomocou 3 236 satelitov umiestnených okolo Zeme.

Amazon plánuje začať ponúkať službu koncom budúceho roka.

