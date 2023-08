Niektorí predajcovia na internetovej sieti Amazon sa sťažujú, že im firma zadržiava hotovosť a že im kvôli tomu hrozí bankrot.

Amazon sa bráni a odpovedal, že každého o zmene informoval s trojmesačným predstihom a že inde vo svete ide už roky o bežnú prax. Informuje o tom web stanice BBC.

Amazon peniaze zadržiava počas siedmich dní od doručenia pre prípad, že bude zákazník nakúpený tovar reklamovať, tak aby bolo z čoho ho odškodniť.

BBC hovorí o stovkách predajcov, ktorí sa na zmenu obchodných podmienok sťažujú. Väčšina z nich hovorí, že e-mail, ktorý od Amazonu dostali, pre nich nebol zrozumiteľný, prípadne že skončil v zložke pre nevyžiadanú poštu. Cez Amazon v celom svete predáva zhruba 9,7 milióna ľudí.

„O svoju firmu prichádzam“

Napríklad predajcovi vinylových platní a kompaktných diskov, ktorý vystupuje pod menom Mario, firma zadržiava asi päťtisíc libier (skoro 6-tisíc eur).

Hovorí, že je otrasený a že ho zachvátila panika, a má teraz obavy, že už nebude schopný cez Amazon ďalej predávať. Niektorí predajcovia sa dokonca obrátili na svojich zástupcov, aby im pomohli.

Podľa Amazonu je všetko v poriadku. Zmenu obchodných podmienok začala firma uplatňovať nedávno, a to vo vzťahu k predajcom z Británie a ďalších európskych krajín.

Tým svoje obchodné podmienky uviedla do súladu so svojou celosvetovou politikou, ktorá existuje od roku 2016. Amazon uviedol, že si uvedomuje, že zmena podmienok by mohla viesť k „jednorazovému narušeniu peňažných tokov“, ale že dotknutých predajcov informoval tri mesiace vopred.

Mario predáva hudbu na Amazone sedem rokov, ale teraz hovorí, že si nemôže dovoliť obnovovať ponuku alebo platiť poštovné, aby vybavil súčasné objednávky a mal na bežnú prevádzku. „O svoju firmu prichádzam,“ povedal. „Ešte nikdy som nemal problém s platbami. Ako teraz budem živiť rodinu a platiť účty?“ pokračoval.

Neúmerne vysoká hodnota

Podobne sa sťažujú aj niektorí ďalší predajcovia. Napríklad 48-ročný Daniel Moore cez Amazon predáva atrament do tlačiarní a v dennej rezerve má 170-tisíc libier. Tá sa ale teraz kvôli zmene podmienok zvyšuje o 40-tisíc libier.

„Tá hodnota, ktorú od nás budú mať, je neúmerne vysoká v porovnaní s prípadnou refundáciou, ak zákazník tovar vráti alebo keď mu nebude doručený,“ povedal Daniel.

Teraz má obavy, že kvôli zadržiavaným peniazom nebude schopný uhradiť platbu DPH, ktorá je splatná na budúci týždeň. Daniel má na Amazone obrat asi 16 miliónov libier a zamestnáva 20 ľudí.

Narušenie cash flowu

Dvadsaťtri ročná Michelle na Amazone už vyše desať rokov predáva kŕmenie pre domáce zvieratá. Firma jej teraz zadržiava 16-tisíc libier, ktoré jej v minulých dňoch prišli za predaný tovar.

Aby mala na bežnú prevádzku, vzala si Michelle úver 18-tisíc libier priamo od Amazonu, respektíve od jeho finančnej služby Amazon Lending. Zarazilo ju ale, že aj keď v potvrdzovacom e-maile bolo napísané, že peniaze bude mať k dispozícii ihneď, v skutočnosti na ne musí dva týždne počkať.

„Samozrejme, keď sme boli zvyknutí posielať platby na náš bankový účet denne, tie dva týždne sú naozaj problém z hľadiska cash flow,“ povedala. „Zamestnávame 13 ľudí a toto naše podnikanie ochromuje,“ dodala.

Obchodná politika už dávno funguje

BBC videla niekoľko listov, ktoré nespokojní predajcovia odoslali poslancom a v ktorých sa sťažujú na novú požiadavku Amazonu udržiavať určitú výšku rezerv na prípadné reklamácie.

Kancelária konzervatívneho poslanca Jamesa Sunderlanda potvrdila, že sa touto záležitosťou zaoberá a že na problém boli upozornení námestníci. Ministerstvo financií o tom podľa neho vie.

Amazon uviedol, že táto obchodná politika bola zavedená pre nových predajcov po celom svete v roku 2016. Na predajcov v krajinách Európskej únie a v Spojenom kráľovstve registrovaných pred týmto dátumom sa začala vzťahovať tento rok 3. augusta.

Nedávno začala podobnú obchodnú politiku uplatňovať aj americká spoločnosť Etsy, cez ktorú ľudia predávajú ručne vyrábané predmety alebo rôzny archívny tovar. Etsy teraz predajcom zadržiava 75 percent hotovosti po dobu približne 45 dní. Sumu znížila, keď sa stovky predajcov sťažovali, že to nepriaznivo ovplyvňuje ich podnikanie.