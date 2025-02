Ak sa Američania na niečom zhodnú, tak je to nespokojnosť s tým, kam ich krajina smeruje. Vnímajú ju ako spoločnosť posadnutú športom a celebritami, zahltenú spracovanými potravinami a chemikáliami, krátkozrakú, násilnú, depresívnu. Krajina, kde demokrati nedôverujú kapitalizmu a republikáni uprednostňujú chaos, kde hospodársky rast už roky stagnuje pod hranicou troch percent a kde sa neustále zdá, že hrozí hospodársky kolaps.

Napriek tomu americký akciový trh a ekonomika prekonali pandémiu pomerne ľahko. USA zostávajú najatraktívnejším miestom na investovanie s trhmi, ktoré im závidia mnohé krajiny. Ako je to možné? Stojí za tým výnimočný technologický sektor? Sú americké firmy natoľko globalizované, že ich sídlo už nehrá rolu? Alebo ide len o nafúknutú bublinu?

Zakladateľ a šéfredaktor Journal of Applied Corporate Finance Donald Chew v knihe The Making of Modern Corporate Finance tvrdí, že americký akciový trh nie je výsledkom lepšie navrhnutého systému, ale jeho vstupným prvkom. Podľa neho sú to moderné korporátne financie, ktoré pomohli USA generovať bohatstvo.

Trh je najlepším rozhodcom investičných zámerov, uvádza autor. „Rast nie je vždy dobrý – ani pre jednotlivé firmy, ani pre akcionárov v rýchlo rastúcich ekonomikách. Rovnako dôležité ako správne investovanie je zabrzdiť neefektívne investície.“

D. Chew porovnáva vývoj bohatstva v USA a Číne. Dlho sa zdalo, že ide o remízu: Čína zaznamenala prudký rast HDP, USA si udržali vysokú úroveň bohatstva. Medzi rokmi 2000 a 2023 čínska ekonomika vzrástla o 520 percent, no jej akciový index len o 57 percent. Americké HDP stúplo o 61 percent, no S&P 500 vzrástol o 359 percent.

Kľúčová otázka pre USA teda znie: dokáže trh rásť päťnásobne rýchlejšie než ekonomika? Investičné banky ako Goldman Sachs tvrdia, že nie nadlho. Zároveň sa objavuje politická dilema: ešte donedávna sa liberálna demokracia a moderné korporátne financie dopĺňali. Dnes sa zdá, že ich prepojenie sa mení, poznamenal ešte autor podľa Bloombergu.