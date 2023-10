Prvý polrok na zelenej vlne

Práve vysoká inflácia bola v minulom roku najväčším strašiakom pre investorov aj centrálnych bankárov. Očakávania, že by sa mohol blížiť koniec cyklu rastu úrokových sadzieb, tiež pomohli k návratu optimizmu akciových investorov.

História ukazuje, že dva za sebou idúce negatívne roky sa na akciových trhoch dejú iba veľmi výnimočne. Pozitívny vývoj najmä v prvom polroku dáva nádej, že to bude platiť aj tentokrát.

Akciové trhy sa po negatívnom uplynulom roku nadýchli k významným nárastom, keď najmä v prvých šiestich mesiacoch roka vymazali väčšinu minuloročných poklesov. Počas leta sa významnejšie nepohli. September následne potvrdil povesť mesiaca, v ktorom sa akciám spravidla nedarí.

Aký bude finiš?

Pre ďalší vývoj na akciových trhoch bude dôležitých niekoľko faktorov. Ako sa bude vyvíjať inflácia či ako budú reagovať centrálne banky. Tie avizujú, že úrokové sadzby by už mali dosiahnuť svoj vrchol.

Dôležité bude aj správanie jednotlivých tried aktív. Kľúčovými môžu byť komodity, ktoré významne ovplyvňujú inflačné úrovne a majú potenciál infláciu zvyšovať, najmä v kontexte cien ropy. Tie rastú od konca júna.

Pre rast cien dlhopisov aj akcií bude dôležité zastabilizovanie úrokových sadzieb. Ich doterajší rast spôsoboval pokles cien dlhopisov, v takom prostredí sa spravidla nedarí ani akciám.

Bez ohľadu na to, čo sa bude diať na akciových trhoch v tomto alebo budúcom roku, každý investor investujúci do akciového podielového fondu by si mal uvedomiť, že ide o dlhodobú investíciu. V nepriaznivých obdobiach je dôležité zachovať chladnú hlavu, investíciu predčasne neukončovať. Naopak, na poklesy sa dá pozerať ako na zaujímavú príležitosť. Investovaním v poklesoch totiž investor zvyšuje svoj výnosový potenciál, akcie jednotlivých spoločností tak vie kúpiť lacnejšie ako v prípade, keď sú trhy po výrazných nárastoch.

A ako sú na tom dlhopisy?

Ak sa akciám v tomto roku darí, dlhopisy píšu iný príbeh. Pokračujúci rast úrokových sadzieb im neumožnil zotaviť sa z minuloročných poklesov.

Pri komentovaní vývoja na finančných trhoch bývajú dlhopisy častokrát v tieni akcií. V posledných rokoch to bolo spôsobené aj tým, že v prostredí nulových úrokov nemajú dlhopisy žiadny potenciál. Potom sa začal cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, výnosy dlhopisov síce rástli, ale ich ceny klesali. To spôsobovalo záporné výkonnosti dlhopisových investícií.

Akonáhle sa však úrokové sadzby zastabilizujú a nebudú ďalej rásť (a centrálne banky avizujú, že od toho už nemusíme byť ďaleko), výkonnosti dlhopisových fondov budú opäť pozitívne a investori budú benefitovať z výnosov, ktoré aktuálne dlhopisy ponúkajú. Vyhliadky na výnos dlhopisových investícií v najbližšom období sú zaujímavé. Dlhopisy prinášajú potenciál, aký roky nemali.

Chcem investovať, ako na to

Investovanie je v posledných rokoch populárnou témou. Začína s ním stále viac Slovákov. Investor by sa mal na začiatku rozhodnúť, či chce investovať „na vlastnú päsť“ alebo nechá svoje investície vyberať a spravovať profesionálom. Bežný človek nemá dostatočné znalosti, skúsenosti ani kapitál na to, aby sám dokázal zvládať nástrahy finančných trhov. Akcie akých spoločností si vyberiem? Na základe čoho? Kedy ich kúpim, kedy predám? Aké finančné nástroje použijem? Ako budem riadiť riziko? Toto sú otázky, na ktoré bežný človek nevie odpovedať. Preto by ich mal skôr prenechať profesionálom.

Tip pre vás

Jedným z najjednoduchších a najefektívnejších spôsobov ako investovať, je pravidelné investovanie. To však nie je len doménou retailových investorov s menšími platbami.

Pri investovaní platí, že čím viac a čím dlhšie dokážete investovať, tým väčší úžitok vám môže priniesť. Je to aj vďaka efektu zloženého úročenia, ktorý Albert Einstein nazval ôsmym divom sveta. Vďaka nemu sa zhodnocujú nielen investované peniaze, ale aj výnosy dosiahnuté investovaním. Kombinácia zmysluplného produktu, dostatočne vysokej sumy a investičného horizontu potom dokáže divy.

Jeden príklad za všetky. Vedeli ste že, ak by ste pravidelne investovali napríklad posledných 10 rokov do Amerického akciového fonduTB 500 eur mesačne, hodnota vašej investície by aktuálne presahovala 100 000 eur? Sami by ste si takto do fondu poslali 60 000 eur, ďalších viac ako 40 000 eur by ste získali formou výnosu.

Upozornenie

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien. Prezentovaný výsledok predstavuje reálny výsledok investičného sporenia pri pravidelnom posielaní 500 eur k 12-temu dňu v každom mesiaci počas uplynulých 10 rokov, po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle dokumentu s kľúčovými informáciami príslušného podielového fondu, bez zohľadnenia daňového zaťaženia, k 28.9.2023.