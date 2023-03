Štát v tomto roku vyberie na daniach a odvodoch menej, než plánoval. Ako konštatuje spravodajský portál RTVS, ak by štát vyberal dane efektívnejšie, v rozpočte by mohlo byť o zhruba 500 miliónov eur viac. Za podobný obnos peňazí by sa dali, teoreticky, postaviť aj dve nemocnice na Rázsochách.

Najviac sa vyberie na dani z pridanej hodnoty

Ako uviedli analytici Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií v daňovej prognóze, silný dvojciferný rast daňovo-odvodových príjmov zaznamenaný v roku 2022 v nasledujúcich rokoch oslabne.

Prispeje k tomu postupné spomalenie inflácie aj stabilizácia efektívnosti výberu DPH na mierne nižších úrovniach.

Reportáž RTVS priblížila, že najviac financií vyberie štát práve na dani z pridanej hodnoty, ktorú však možno považovať aj za daň s najväčšími únikmi.

V daňovej prognóze sa uvádza, že celkový pokles úspešnosti výberu DPH môže byť spôsobený znovuotvorením sektorov, kde prevažujú hotovostné platby.

Pre vyššie úniky pri DPH chce preto rezort financií opätovne zaviesť obmedzenia na platby v hotovosti.

Rolu zohrávajú aj dane z trhu práce

Ako však objasnil analytik Dušan Paur, medzery pri výbere existujú aj v prípade iných daní. Nemalú rolu podľa jeho slov zohrávajú aj dane z trhu práce. Nižšie zdanenie v tomto prípade spôsobilo schválenie takzvaného rodinného balíčka, ktorý rodičom s deťmi umožňuje platiť menej daní.

„Tento jav nevnímame nijako mimoriadne, vnímame ho vecne. Je to priamy prenos legislatívnej zmeny,“ uviedol v súvislosti s rodinným balíčkom štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek.

O tom, že opatrenia prijaté v posledných mesiacoch majú celkovo negatívny vplyv na rozpočet, píšu v prognóze aj analytici Inštitútu finančnej politiky. Podľa nich ide najmä o zníženie DPH na 10 percent v sektoroch gastra a športovej rekreácie.

V porovnaní s pôvodným plánom tak bude v štátnom rozpočte chýbať 498 miliónov eur.