Ratingová agentúra Standard & Poor's zlepšila výhľad úverovej bonity Chorvátska zo stabilného na pozitívny. A potvrdila mu ratingovú známku na úrovni BBB+. Poukázala pritom na makroekonomickú a fiškálnu odolnosť krajiny.

„Nedávny vstup Chorvátska do eurozóny spolu s prehlbujúcou sa európskou a medzinárodnou integráciou poskytujú kľúčové politické ukotvenia na posilnenie odolnosti ekonomiky a rastového potenciálu," uviedla ratingová agentúra v tlačovej správe. Chorvátsko sa tento rok stalo dvadsiatym členom eurozóny.

Agentúra možno zlepší aj samotný rating

S&P predpokladá, že rast chorvátskej ekonomiky bude rýchlejší ako vo väčšine krajín eurozóny, keďže ho podporujú dynamický sektor cestovného ruchu, odolná spotreba a solídne investície. Okrem toho očakáva silný rast príjmov, ktorý zníži fiškálne deficity Chorvátska a pomôže verejnej správe zredukovať pákový efekt.

„Predpokladáme, že reálny rast Chorvátska dosiahne 2,5 percent v roku 2023 a 2,5 percenta až 2,75 percenta v rokoch 2024 až 2026". Chorvátska ekonomika vlani vzrástla o 6,2 percenta. Tento rok S&P očakáva, že chorvátska vláda vykáže mierny rozpočtový deficit na úrovni 0,7 percenta hrubého domáceho produktu, vďaka prudko rastúcim príjmom z dane z pridanej hodnoty.

Pozitívny výhľad naznačuje, že agentúra by mohla zvýšiť aj samotnú ratingovú známku, ak Chorvátsko dosiahne rýchlejšiu integráciu do bohatšej eurozóny.

Riziká, ktorým Chorvátsko čelí

Podľa S&P riziká pre jej prognózy v blízkom čase predstavuje zhoršujúci sa sentiment spotrebiteľov v Európe. Chorvátsko smeruje približne 25 percent svojho vývozu do Nemecka a Talianska, čím sa stáva zraniteľným voči hospodárskemu vývoju týchto kľúčových obchodných partnerov. Pozitívne je, že Chorvátsko za uplynulých 18 mesiacov diverzifikovalo svoje zdroje energie a paliva, najmä po zriadení a pokračujúcom rozširovaní terminálu na skvapalnený zemný plynu na ostrove Krk a zvýšilo dodávky ropy po mori.

S&P však zároveň upozornila, že by mohla upraviť výhľad späť na stabilný, ak sa hospodárska výkonnosť Chorvátska nezlepší podľa očakávania. K tomu by mohlo dôjsť, ak by rusko-ukrajinský konflikt viedol k čoraz závažnejším ekonomickým dôsledkom v celej Európe, alebo ak by sa výrazne zhoršili inflačné podmienky. Trendy čistej emigrácie a starnutie obyvateľstva predstavujú tiež dlhodobé riziko pre rast a verejné financie Chorvátska.

Ratingová agentúra Moody's zatiaľ hodnotí Chorvátsko známkou Baa2 a Fitch mu ostatný raz pridelila známku BBB+ so stabilným výhľadom.