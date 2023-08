Agentúra Moody 's znížila úverové hodnotenie viacerým americkým menším a stredne veľkým bankám. Varovala, že môže znížiť hodnotenie aj väčším bankovým domom, pretože bankový sektor bude pravdepodobne zápasiť s rizikami financovania a so slabšou ziskovosťou. Informuje o tom agentúra Reuters. Moody's znížila rating desiatich bánk o jeden stupeň a šesť veľkých bánk vrátane Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street a Truist Financial, preskúma kvôli možnému zníženiu ratingu.

„Výsledky mnohých bánk za druhý štvrťrok ukázali rastúce tlaky na ziskovosť, ktoré znížia ich schopnosť generovať vnútorný kapitál,“ uviedla Moody 's. „Nastáva to v čase, keď je na obzore mierna americká recesia na začiatku roka 2024 a zdá sa, že kvalita aktív bude klesať, so zvláštnymi rizikami v portfóliách komerčných nehnuteľností niektorých bánk,“ dodala ratingová spoločnosť.

Krach Silicon Valley Bank a Signature Bank začiatkom tohto roka vyvolal krízu dôvery v bankový sektor Spojených štátov. Ten zapríčinil takzvaný run na banky, teda výber vkladov z viacerých regionálnych bánk, a to napriek tomu, že úrady zaviedli mimoriadne opatrenia na posilnenie dôvery.

Moody's varovala, že banky so značnými nerealizovanými stratami, ktoré sa neodrážajú v ich regulatórnych kapitálových pomeroch, sú v súčasnom prostredí vysokých sadzieb zraniteľné.

Správa prichádza v čase, keď americká centrálna banka (Fed) zvyšuje úrokové sadzby najrýchlejšie za posledné desaťročia, čo znížilo dopyt po úveroch. Vyššie sadzby tiež zapríčiňujú obavy z recesie.