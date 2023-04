„Bez názvu“ – týždenný newsletter Adama Valčeka

Mohol byť rád, že nikoho nezabil, písala rodina Dušanovi Dědečkovi dve minúty pred tragickým nárazom do zástavky Zochova v Bratislave. Ani ich predchádzajúce apely v ten deň ho však neprinútili, aby druhýkrát nešoféroval pod vplyvom alkoholu. Podľa krajského súdu sa mu preto nedá veriť, že by sa na slobode správal predvídateľne.

Týždenný newsletter Bez názvu tentokrát nielen o tom, prečo je Dušan Dědeček naďalej vo väzbe, ale tiež o hroziacej paralýze práva na prístup k súdnym rozhodnutiam, pochybnostiach o previerke Romana Mikulca, ktoré pripomínajú Hlavu XXII a interpretácii rozhodnutia ESĽP vo veci Fico-Kaliňák, kde si každý ide svoje.

Prečo je Dědeček stále vo väzbe

Keď vlani 6. októbra sudca Okresného súdu Bratislava I. Marek Filo nevzal do väzby vtedajšieho generálneho sekretára Deaflympijského výboru Dušana Dědečka, ktorý 2. októbra pod vplyvom alkoholu autom vrazil do zastávky mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, zabil piatich ľudí a ďalších vážne zranil, verejnosť to prijala s veľkou nevôľou. Filovi začali chodiť nenávistné e-maily a dostal policajnú ochranu. Média preto niekoľko dní podrobne vysvetľovali, že väzba nie je trest a obvinený sa do nej neberie podľa toho, aké tragické následky svojim protiprávnym konaním spôsobil.

Smrteľné dopravné nehody sa iba výnimočne riešia väzobným trestným stíhaním, polícia podozrivému zadrží vodičský preukaz a zvyčajne je potom stíhaný na slobode. „Nie je štandardné, aby sa alkohol za volantom riešil väzobne,“ potvrdilo neskôr aj samotný sudca Filo.

Krajský súd v Bratislave však o týždeň neskôr predsa len Dědečka vzal do väzby z obavy, že by na slobode mohol v trestnej činnosti pokračovať. Existovalo totiž podľa neho riziko, že by napriek zadržanému vodičáku opäť šoféroval pod vplyvom. To, že nešlo o bežný postup, naznačilo aj hlasovanie trojčlenného senátu. Jeden zo sudcov sa totiž vyslovil proti tomu, aby bol Dědeček stíhaný vo väzbe.

Zaujala ma preto správa spred niekoľkých týždňov, že Dědeček požiadal o prepustenie z väzby. Tipoval som, že pôjde na slobodu.

Prokurátor ani Okresný súd Bratislava I mu však nevyhoveli. Naďalej majú obavu, že by na slobode mohol šoférovať pod vplyvom. Dědeček to odmieta a tvrdí, že na vedenie vozidla ani nepomyslí. Ani senát Krajského súdu v Bratislave zložený z predsedníčky sudkyne Marcely Kosovej a sudcov Petra Šamka a Petra Lizúcha mu však neuveril. Rozhodnutie bolo jednohlasné.

Mrazivá komunikácia. Obavu, že by Dědeček na slobode opäť šoféroval pod vplyvom alkoholu, senát vysvetlil výsledkami vyšetrovania, ktoré ukazujú, že už pred tragickou udalosťou 2. októbra podľa súdu nemal zábrany a bol nevyspytateľný. V osudný deň šoféroval napriek tomu, že mu najbližší radili, aby nešiel autom. V rozhodnutí je citovaná aj časť zo skupinovej rodinnej komunikácie a pri jej čítaní v kontexte s udalosťami, ktoré nastali, naskakuje husia koža.

Doterajšie výsledky vyšetrovania ukazujú, že Dědeček v nedeľu 2. októbra popoludní popíjal doma rum a následne pod jeho vplyvom odišiel po 20:00 hod. do kancelárie Deaflympijského výboru, kde bolo večer plánované fotenie športovcov. „Tato odišiel autom do roboty a vypil celý rum. Som zvedavá, ako to dopadne. Povedal, že ide električkou,“ znie jedna zo série správ v skupinovej rodinnej komunikácii krátko po 20:00 hod. „Prajem mu pokutu,“ pokračuje. Rozhodnutie súdu je anonymizované, nie je z neho preto zrejmé, kto z rodiny jednotlivé správy písal.