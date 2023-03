Vlk je sýty a baran zostal celý. Toto príslovie asi najlepšie vystihuje tesné rozhodnutie disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu proti sudcovi Špecializovaného trestného súdu Michalovi Trubanovi.

Vlkom bol v tomto prípade dopyt verejnej mienky a niektorých politikov po odsudzujúcom rozsudku a exemplárnom treste, ktorý by znamenal, že Truban by naďalej nerozhodoval politicky citlivé prípady.

Momentálne má rozpojednávanú korupčnú kauzu bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa s väzbami na tajnú službu Petra Košča. Čaká sa, či príjme obžalobu na vplyvného podnikateľa z éry Smeru Miroslava Výboha.

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Ján Mazák navrhovali, aby disciplinárny senát Trubana preradil na niektorý z okresných súdov. Znamenalo by to, že jeho prípady by sa prerozdelili medzi ostatných kolegov.

Za barana si v tomto príbehu treba predstaviť Trubana a jeho snahu o udržanie si miesta na Špecializovanom trestnom súde.

Disciplinárny senát v stredu vlka sčasti zasýtil – vyhlásil odsudzujúce rozhodnutie, ale exemplárny trest Trubanovi nedal. Za to, že sa v roku 2020 nenamietal z rozhodovania o väzbe pre vplyvného podnikateľa z éry Smeru Norberta Bödöra, hoci v spise si prečítal výpoveď svedka prípadu, ktorý v nej okrajovo spomenul aj údajné ovplyvňovanie dotácie pre penzión Altmayer rodiny Trubanovcov, ho potrestali finančne – zrazili mu polovicu platu na polroka.

Zo slov predsedu disciplinárneho senátu sudcu Michala Matulníka vyplýva, že senát si bol dobre vedomý, že tu bol silný dopyt dostať Trubana zo Špecializovaného trestného súdu.

„Najvyšší správny súd nie je trofejným súdom. Jeho úlohou nie je realizovať rituálne popravy disciplinárne obvineného,“ uviedol Matulník. „Senát si vedel predstaviť podstatné závažnejšie zlyhania, za ktoré, ak by nastali, by ukladal trest preradenia na nižší súd. Ak by sme ho uložili tu, ten trest by stratil význam,“ zdôvodnil sudca. Polročné zrážky zo mzdy sú podľa senátu „primeraným, ale nie symbolickým trestom“.

Už keď sa pred mesiacom 8. februára prednášali záverečné reči, bolo zrejmé, že jednému z iniciátorov disciplinárneho stíhania Trubana nebolo príjemné trvať na jeho preradení. „Necítim sa veľmi komfortne. V tomto prípade, prinajmenšom mne, nejde o prísnosť trestu. Za tejto situácie však krčím plecami a trvám na tomto treste. Ale podstatou nie je trest, ale vyriešenie situácie,“ vyhlásil predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala.

Druhý iniciátor tohto disciplinárneho stíhania, predseda Súdnej rady Ján Mazák, však neprišiel ani na jeden z troch pojednávacích dní.

Narastie počet námietok?

Rozhodnutie proti Trubanovi je právoplatné, odvolať sa nemôže. Spolu s obhajcom Michalom Mandzákom avizujú, že sa obrátia na Ústavný súd a v závislosti od výsledku aj na Európsky súd pre ľudské práva.

Truban po vyhlásení rozhodnutia zopakoval, že to považuje za politický proces, ktorý je pomstou za to, že v roku 2020 si v rozpore so želaniami časti politikov a novinárov dovolil nevziať do väzby oligarchu Bödöra. „Ak by som ho vzal do väzby, ani pes po tom neštekne,“ vyhlásil už skôr.