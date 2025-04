Advokáti po celom Slovensku si budú o dva mesiace voliť nové vedenie. Z júnovej konferencie advokátov vzídu noví členovia predsedníctva, ale aj revíznych a disciplinárnych orgánov, ktoré dohliadajú na dodržiavanie advokátskych pravidiel. O výzvach súčasnej advokácie a význame fungujúcej advokácie hovorí pre TREND predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Martin Puchalla.

Čím dnes žije slovenská advokácia?

Úplne všetkým, čo sa deje v oblasti práva. Od každodennej pomoci tisíckam klientov v rutinných veciach až po ochranu úplne základných princípov právneho štátu. Slovenská advokátska komora je so svojimi vyše5 600 členmi najväčšou stavovskou organizáciou právnikov a tých tém je preto, samozrejme, veľmi veľa.

Čím sa v tomto období zaoberá priamo komora?

Sme uprostred príprav na najdôležitejší deň v živote komory, ktorým je každé štyri roky celoslovenská konferencia advokátov. V rámci nej schvaľujeme interné predpisy komory a najmä volíme členov jednotlivých orgánov. Teda predsedníctvo, ktoré následne volí predsedu, revíznu komisiu a disciplinárne senáty vrátane odvolacej disciplinárnej komisie.

Je v niečom táto konferencia výnimočná?

Ťažko to porovnávať, lebo všetko je ešte pred nami. No pozitívne hodnotím veľký záujem členov o činnosť komory, ktorí chcú kandidovať do jednotlivých orgánov, ale aj byť členmi jednotlivých pracovných skupín, v rámci ktorých sa venujeme všetkým základným oblastiam práva.

Očakávate nejaké významnejšie zmeny po konferencii?

Samozrejme, budú zvolení noví členovia jednotlivých orgánov a – ako po každej konferencii – dôjde k prirodzenej personálnej obmene, čomu pomáhajú aj naše pravidlá limitujúce možnosť byť členom napríklad predsedníctva maximálne dve obdobia po sebe. Vďaka tomu vždy prichádzajú do orgánov kolegovia a kolegyne s novými impulzmi. Našou obrovskou výhodou však je, že zatiaľ vždy, aj pri veľkých zmenách, sme si dokázali počas celého obdobia modernej slobodnej advokácie zachovať pevné postoje v rozhodujúcich témach nezávislosti advokácie, jej samosprávneho charakteru a úctu k právnemu štátu. Toto všetci očakávame aj od nadchádzajúcej konferencie.

Čo sú najväčšie súčasné výzvy komory?

Z interných vecí ide o prebiehajúcu zásadnú modernizáciu našej činnosti. Navonok ju symbolizuje aj generálna rekonštrukcia nášho bratislavského sídla, čo je významná investícia plne financovaná v rámci našej samosprávnej činnosti. Okrem toho budujeme nový informačný systém, ktorý zlepší naše služby advokátom, samozrejme, s pozitívnym dosahom aj na všetkých členov. To sú však skôr procesné veci. Vážnejšie veci sa týkajú, ako vždy, základov advokácie a dodržiavania pravidiel právneho štátu.

Čo tým myslíte?

Podstata advokátskeho povolania je pomáhať chrániť práva naozaj každého. Našou povinnosťou je využívať všetky právne prostriedky na ochranu záujmu klienta. Ak takéto povolanie vykonávate naozaj dôsledne, mnohým sa to nemusí páčiť. Boli časy, keď naše verejné apely na ochranu práva na obhajobu viedli k politickým pokusom okresať našu samosprávu a zakladať paralelné komory. Aj vďaka medzinárodnej podpore sme toto ustáli, no to neznamená, že dnes je všetko v poriadku. Žiaľ, stále tu máme vážne podnety od našich členov, že dochádza napríklad k porušovaniu práva klientov na dôvernosť komunikácie klienta s advokátom.

Nie je normálne, aby v médiách kolovali zábery z porád obhajcu s klientom alebo prepisy komunikácie zo zaisteného mobilu obvineného, v rámci ktorej si písal so svojím obhajcom. V nedávnej minulosti to boli tiež prípady prehliadok advokátskych kancelárií, kde orgány činné v trestnom konaní zhabali celú techniku aj s dôvernou klientskou komunikáciou. Našťastie v tejto oblasti už došlo vďaka zmene zákona k zlepšeniu.

Sú potrebné ďalšie zmeny zákonov, aby boli tieto práva garantované?

Úplne najlepšie by bolo, aby aj v rámci orgánov činných v trestnom konaní zavládla väčšia úcta k základným právam práve na obhajobu vrátane práva klienta môcť hovoriť s obhajcom bez toho, aby ich pri tom niekto tajne nahral alebo aby sa ich záznamy objavili zajtra v novinách. Určite by pomohlo, keby v tomto najvyššie ústavné orgány vyslali jasné signály. Jedným z nich by mohlo byť skoré podpísanie nového dohovoru Rady Európy o ochrane povolania advokáta. Ide o nedávno prijatý dohovor, prvý svojho druhu, ktorého cieľom je posilniť ochranu advokátov, ktorí čelia hrozbám alebo zásahom z dôvodu výkonu svojho povolania, zaručiť slobodu poskytovať právne služby, radiť a zastupovať klientov nezávisle za zachovania dôvernosti komunikácie advokáta a klienta.

Uvažovať, samozrejme, možno tiež o spresnení súčasnej ochrany práva na obhajobu a dôvernosti komunikácie s advokátom aj v Ústave SR. Pravidelne sa objavujú úvahy o novelizácii Ústavy SR v rôznych oblastiach. My si myslíme, že prioritu by mohla dostať aj táto téma úzko súvisiaca s ochranou všetkých ľudí. Mlčanlivosť totiž nie je privilégiom advokáta, ale klienta, zabezpečujúca ochranu jeho informácií a dokumentov.

Akými ďalšími témami žije ešte komora?

Veľmi intenzívne sa už niekoľko rokov zaoberáme fenoménom nástupu umelej inteligencie (AI) aj v segmente poskytovania právnych služieb. Robíme k tomu odborné semináre pre našich členov a veľmi vážne sledujeme všetky trendy aj v rámci činnosti našich pracovných skupín. Nástup AI je skutočne nesmierne rýchly a prináša okrem benefitov i vážne riziká. V prvom rade to pre nás znamenalo potrebu ešte viac zdôrazňovať povinnosť dodržiavať advokátske tajomstvo. Tu je príkladom pravidlo, že žiadnemu advokátovi nemôže napadnúť zadať osobné údaje klienta do otvorenej četbotovej aplikácie. Čím viac sa však touto témou zaoberáme, tým viac vnímame, že správnu odpoveď musíme hľadať aj v inej ako technickej oblasti, a to v kvalitnom vzdelávaní.

Vo vzdelávaní advokátov?

A tiež koncipientov, ale i justičných čakateľov a vôbec všetkých budúcich sudcov, prokurátorov a zamestnancov justície. Určite je to téma pre vysokoškolské vzdelávanie a systém vzdelávania ako taký. Zorganizovali sme k tejto téme okrúhly stôl najvyšších predstaviteľov justície i akademickej obce. Mali sme s nimi veľkú diskusiu vo februári, kde sme sa zhodli, že jednou z odpovedí musí byť posilnenie klasickej právnickej vzdelanosti už na vysokej škole a primerane i v rámci profilu absolventa advokátskej skúšky a na úrovni Justičnej akadémie.

Prečo je to dôležité?

Úvaha za tým je pomerne jasná – na to, aby niekto vedel robiť dobré výstupy aj za pomoci AI, musí mať v prvom rade sám jasno v základných princípoch a právnych ideách. Jeden kolega to u nás trefne pomenoval spôsobom, že nesmieme dovoliť, aby budúci advokát, prokurátor, alebo sudca bol prietokovým ohrievačom AI. To by mohlo viesť nielen k ohrozeniu podstaty našich povolaní, ale najmä k vážnym rizikám v oblasti ochrany základných práv. Ale toto bude téma aj v iných oblastiach a v celom podnikaní. Ak budú pracovať s AI vzdelaní ľudia, môžeme sa veľmi posunúť. Ak ľudia, ktorí väčšinu školy prešli len vďaka četbotom, tak začínam mať obavy.

Vráťme sa k téme ochrany právneho štátu a nezávislej advokácie. Ako tieto témy ovplyvňujú podnikanie?

Vyššia ochrana právneho štátu a nezávislej advokácie neprinesú zázračné riešenia zo dňa na deň. No z dlhodobej perspektívy ide o úplne zásadnú vec, ktorá krajiny posúva dopredu. Ak štát bude rešpektovať pravidlá, deľbu kompetencií a v rámci nej aj postavenie nezávislej a silnej advokácie, zlepší to ochranu práv všetkých. Základná predvídateľnosť pri ochrane práv potom zlepšuje aj podnikateľské prostredie, v ktorom neviete fungovať bez základnej dôvery v pravidlá.

Sú konkrétne oblasti, kde advokácia pomáha podnikaniu?

Každý advokát a každé poskytnutie právnej pomoci napríklad v obchodnom práve je tou priamou pomocou, vďaka ktorej sa v podnikaní môžete vyhnúť chybám a ušetriť peniaze. Sú však i špecifické veci, kde má advokácia svoj význam. Napríklad veľmi pozitívne vnímame nie až takú dávnu zmenu zákona, ktorá umožnila zapojiť do zakladania obchodných spoločností notárov a advokátov. Viete, že zápisy do obchodného registra boli vážnym problémom z hľadiska času a táto zmena dnes významne zjednodušuje štart do podnikania. Ďalším príkladom sú naše aktivity v oblasti podpory riešenia obchodných sporov prostredníctvom modernej a skutočne dôveryhodnej obchodnej arbitráže. Komora je zriaďovateľom Rozhodcovského súdu SAK, ktorý si vybudoval za uplynulé roky veľmi vysoké renomé a jeho doložky sa čoraz viac presadzujú v právnej praxi.

Ako Rozhodcovský súd SAK priamo pomáha podnikaniu?

Veľmi jednoducho. Priemerná dĺžka konaní v obchodných sporoch sa na všeobecných súdoch ráta v rokoch a posledná reforma takzvanej súdnej mapy tomu teda veľmi nepomohla, ba, naopak, dosť uškodila. Na porovnanie, rozhodovanie bežných obchodných sporov pred naším rozhodcovským súdom trvá v priemere štyri mesiace. Takže ak sa s obchodným partnerom v zmluve dohodnete, že budúce spory budú predložené nášmu súdu, významne to zníži nečestné pokusy neplniť zmluvu – pretože už nemôžete kalkulovať s tým, že nikomu sa predsa nebude chcieť ísť do niekoľkoročného sporu. Toto je aj dôvod, prečo vidíme narastajúcu popularitu uzatvárania zmlúv s našimi doložkami.

