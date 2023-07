Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) upozornila na absenciu návrhov politík, ktoré by riešili personálne zabezpečenie zdravotníctva. Ak štát neprijme žiadne zmeny, ktoré by viedli k nárastu počtu zdravotníckych pracovníkov, naplnenie dopytu po nich bude v budúcnosti omnoho zložitejšie najmä v prípade zdravotných sestier než v prípade lekárov. „O päť až desať rokov sa začnú prudko roztvárať nožnice medzi potrebným počtom sestier a ich ponukou. Do roku 2050 nám bude chýbať až o 12-tisíc sestier viac, než v súčasnosti,“ uvádzajú autori štúdie s názvom Aký veľký bude problém s lekármi a sestrami v starnúcej krajine Zuzana Múčka a František Múčka.

O tisíc študentov viac

Kým lekárske fakulty produkujú viac-menej stabilný počet lekárov, na to, aby slovenské zdravotníctvo dokázalo pokryť dopyt po zdravotných sestrách by bolo potrebné prijať na stredné zdravotné školy o tisíc študentov viac. Ani lekárov však Slovensko nebude mať dosť, pokiaľ sa počet študujúcich medikov nezvýši. Do roku 2025 bude chýbať tri až šesť percent lekárov. Slovensko by tomuto deficitu dokázalo predísť, ak by navýšilo počet študentov medicíny o zhruba osem percent. „Čo pri súčasných kapacitách lekárskych fakúlt znamená zníženie počtu zahraničných študentov o desať percent,“ píšu autori štúdie.

Takmer polovica študentov je zo zahraničia

Podľa dát OECD sa Slovensko v roku 2010 v počte absolventov lekárskych fakúlt na obyvateľa pohybovalo v spodnej polovici krajín Európskej únie. V roku 2021 sa dostalo na takmer špičku rebríčka. No nie pre zvýšenie počtu slovenských medikov, ale pre zvýšenie počtu samoplatcov, teda zahraničných študentov. „Študenti na anglických programoch dosahujú už vyše 40 percentný podiel na všetkých študentoch, podľa zverejnených plánov sa začne doťahovať na polovicu,“ tvrdia analytici.