Nemocničná starostlivosť v Bratislavskom kraji kolabuje. Potvrdzujú to prípady, ktoré sa stali za posledné týždne. „Pacient s tumorom štítnej žľazy čaká na operáciu už päť mesiacov. Žiadosť o operáciu bola zamietnutá. Pacientka s karcinómom rekta - žiadosť zamietnutá. Zhubný nádor tenkého čreva - žiadosť zamietnutá. Pacientky s polypmi v tele maternice, ktoré môžu byť operované len v Nemocnici Bory, nakoľko v iných nemocniciach sú prístroje nefunkčné - žiadosť zamietnutá," informoval o situácii predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Priblížil však iba štyri prípady z mnohých ďalších, keď sa pacienti ocitli v život ohrozujúcom stave. VšZP sa voči tomu ohradila a tvrdí, že operácie vykonávajú v každom špecializovanom onkologickom zariadení.

A to aj napriek skutočnosti, že v kraji funguje nová, moderná Nemocnica Bory. Tá by mnohé prípady dokázala efektívne riešiť. No pre politické dôvody pacienti, ktorým by špičkové technológie a najmä včasné operácie mohli zachrániť život, zostávajú pred dverami nemocnice. Všeobecná zdravotná poisťovňa totiž stále nemá zazmluvnené operácie v nemocnici. Pritom iba v Bratislavskom kraji je viac ako 60 percent pacientov poistených práve vo VšZP.