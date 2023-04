Digitalizácia v zdravotníctve prinesie v budúcnosti riešenia, ktoré dokážu vyriešiť problém s nedostatkom pracovnej sily v zdravotníctve a zároveň dokážu riešiť problémy, ktoré v tomto sektore predstavujú najväčšie výzvy. S výkonným riaditeľom spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko Vladimírom Šolíkom sme sa rozprávali o tom, aké benefity môže digitalizácia zdravotníctva priniesť pre pacienta, aj zdravotnícky personál. Prezradil, na čo môžeme byť na Slovensku hrdí, ale aj to, aké procesy bránia rozvoju slovenského zdravotníctva.

Čo si môžeme predstaviť pod digitalizáciou nemocníc?

Digitalizácia je veľmi široký pojem, pod ktorý sa dá schovať viacero vecí. Zdravotníctvo na Slovensku je aktuálne výrazne podfinancované. Údaje hovoria, že investičný dlh slovenského zdravotníctva je viac ako tri miliardy eur, pričom každým rokom sa zvyšuje o viac ako 100 miliónov eur v porovnaní so zdravotníctvom v Českej republike. Digitalizácia je akási nadstavba zdravotníctva. Samozrejme, aj prostredníctvom digitalizácie sa dajú riešiť mnohé boľavé časti slovenského zdravotníctva ako napríklad zdieľanie informácií, nedostatok personálu a podobne.

Ako sme na tom v porovnaní s Českou republikou?

V porovnaní s Českou republikou v oblasti zdravotníctva výrazne zaostávame, a to aj v množstve zavedených inovácií. Napríklad v Česku je výrazne rozvinutá robotická chirurgia. V tomto momente majú Česi viac ako dvanásť inštalácií robotických systémov. Na Slovensku sú dva. Keď si vezmeme, že česká populácia je dvojnásobne väčšia ako slovenská, tak by sme v porovnaní s Českom mali mať na Slovensku možno šesť takých robotov. Musíme sa ale pochváliť tým, že na Slovensku máme prvý vaskulárny robot Corindus CorPath GRX v Univerzitnej nemocnici v Martine, ktorý bol vyvinutý v spolupráci so Siemens Healthineers. Docent Kamil Zeleňák ako jeden z priekopníkov dokáže prostredníctvom tohto vaskulárneho robota riešiť komplikované operácie mozgových a iných ciev.