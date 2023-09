Investície do slovenského zdravotníctva výrazne zaostávajú za priemerom Európskej únie. Ako uvádza štúdia Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Americkej obchodnej komory a Advance Healthcare Management Institute s názvom Viac peňazí do zdravotníctva je investíciou do zdravia a prosperity spoločnosti, výdavky verejného zdravotného poistenia ako podielu na HDP v roku 2012 dosahovali výšku 5,46 percenta. V roku 2020 to bolo 5,81 percenta HDP. Na rok 2023 by to malo byť 5,7 percenta HDP.

V porovnaní s iným krajinami Slovensko výrazne zaostáva, dokonca aj za priemerom Európskej únie. Pre porovnanie, Nemecko v roku 2020 alokovalo na zdravotníctvo najviac prostriedkov, a to až 10,91 percenta svojho HDP. Priemer EÚ sa pritom pohyboval okolo 8,82 percenta HDP. Z krajín V4 najviac zdrojov do zdravotníctva naliala Česká republika, ktorá doň investovala 8,1 percenta svojho HDP. Slovensko sa v rebríčku krajín EÚ umiestnilo na 20. mieste. „Slovenské nominálne výdavky na jedného obyvateľa boli s hodnotou necelých tisíc eur v roku 2020 hlboko pod priemerom EÚ vo výške 2 655 eur na jedného obyvateľa. Slovenské nominálne výdavky na jedného obyvateľa tak dosahovali necelých 37 percent priemeru EÚ. V roku 2023 by sa táto hodnota mala priblížiť k takmer 1 300 eurám,“ uvádza sa v štúdii.