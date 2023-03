Generálna riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) na úrade vlády Lívia Vašákova adresovala poslancom parlamentu list. Upozorňuje ich v ňom na legislatívu, ktorú je nutné v parlamente schváliť, aby Slovensko neprišlo o stovky miliónov eur z plánu obnovy. Zákony sa dotýkajú naplnenia míľnikov a cieľov v tretej a štvrtej žiadosti. Hrozí totiž, že pre ľahostajnosť, neschopnosť a neunúvanie sa sedieť za lavicami parlamentu v čase hlasovania, ako aj pre zbytočné politické šarvátky príde Slovensko o výnimočnú šancu získať viac ako 1,73 miliardy eur. Na hlasovanie tak poslancov musí nahnať L. Vašáková.

Protikorupčná koalícia?

Celá „kauza“ sa strhla po tom, ako parlament neschválil dva návrhy, ktoré sa viažu na splnenie míľnikov v pláne obnovy. Ide o reformu krajinného plánovania a novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Kľúčový zákon na boj proti konkurznej mafii pritom neprešiel iba o niekoľko hlasov. Zdržali sa poslanci hnutia Sme rodina, ďalší poslanci koalície, aj „protikorupčný líder“ Igor Matovič. „Je to kľúčový zákon, aby sa nám nedialo napríklad to, čo poznáme z kauzy Kovošrot,“ priblížila bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Novela mala zabrániť tomu, aby majetky skončili v schránkových firmách. Problémom je, že novelu môžu predkladatelia predložiť do parlamentu opäť po šiestich mesiacoch. Teda v čase, keď Slovensko bude žiť ostrou predvolebnou kampaňou a predčasnými voľbami. Na schválenie zákona o krajinnom plánovaní zasa chýbal jediný poslanecký hlas. Proti bolo opäť hnutie Sme rodina a opozičný Smer-SD.

Heger tomu nerozumie, s Kollárom nikto nerokoval