Celkový výskyt rakoviny medzi rokmi 1990 až 2019 sa zvýšil až o 79,1 percenta a počet úmrtí vzrástol o 27,7 percenta, uvádza štúdia Global trends in incidence, death, burden and risk factors of early-onset cancer from 1990 to 2019 (Globálne trendy v incidencii, úmrtí, záťaži a rizikových faktoroch rakoviny so skorým nástupom od roku 1990 do 2019). Predikcie vedcov naznačujú, že v nasledujúcich desiatich rokoch budú ľudia vo vekových kategóriách 40 až 44 a 45 až 49 rokov tvoriť významnú časť populácie, ktorá bude najviac čeliť onkologickým ochoreniam a úmrtnosti na rakovinu so skorým nástupom.

Autori štúdie analyzovali 29 druhov onkologických ochorení v 204 krajinách a regiónoch sveta. Celkovo podľa vedcov platí, že čím rozvinutejšia krajina a región, tým je výskyt rakoviny so skorým nástupom vyšší. Čiastočným dôvodom tohto trendu je rastúce využívanie skríningu časnej detekcie ochorenia v rozvinutých krajinách. No iba malý počet sledovaných krajín zaviedlo skríningovú stratégiu na odhalenie rakoviny pre ľudí, ktorí majú menej než 50 rokov.