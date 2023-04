Strana Sloboda a Solidarita chce do parlamentu predložiť ústavný zákon o dôchodkoch. Poslanec strany Peter Cmorej tvrdí, že daný návrh konzultoval s relevantnými partnermi a s návrhom súhlasí aj Jednota dôchodcov Slovenska. Svojim politickým kolegom zo strany Hlas-SD vyčíta, že ich návrhy v rámci dôchodkového systému sú populistické a nekonzistentné.

„Vy preto prichádzate s pozmeňujúcim návrhom, pretože si priznávate, že ste odsunuli účinnosť zákona až na budúci rok. Dôchodcovia veľmi dobre vedia, ako im táto vláda pomohla. Tak, že 200-tisíc dôchodcov sa za tejto vlády prepadlo do pásma chudoby. Dôchodcovia veľmi dobre vedia, že jediné, čo od vás dostali, je štrnásty dôchodok, ktorý vychádza, keď si to rozpočtujú na tie mesiace zdražovania asi 8,70 eura," povedal Matúš Šutaj Eštok v diskusnej relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.

Dôležití sú voliči

Peter Cmorej však informoval o tom, že plánoval podať dva pozmeňujúce návrhy, týkajúce sa dôchodkov. Výbor však nebol uznášaniaschopný, pretože poslanci strán Smer-SD a Hlas-SD sa ho nezúčastnili. Na výbore chýbali aj vládne strany.

„Často sa stretávam s kolegom Erikom Tomášom (Hlas-SD) a, žiaľbohu, väčšinou je to len o prázdnych heslách. Sú to také tie jednorazové nápady, že tu prihodíme tomu stovku a tomu dve stovky, len aby sme si opäť naklonili nejakú voličskú skupinu," reagoval P. Cmorej s tým, že je smutné, že Jednota dôchodcov Slovenska na tlačovkách strany Hlas-SD a Smer-SD pôsobí už ako rekvizita. „Keď majú kolegovia odpovedať na to, ako to chcú do budúcna financovať, tak to, čo počúvam, sú nezmysly," podotkol P. Cmorej.

Podľa poslanca Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka je Jednota dôchodcov Slovenska pre stranu SaS iba „riadok v excelovskej tabuľke".

Má Hlas-SD reálny plán?

Jedným z návrhov poslanca strany Smer-SD Jána Richtera bolo zrušenie stropu dôchodkového veku. Postoj strany Hlas-SD k danej téme však nie je podľa P. Cmoreja jednoznačný. „Ak zrušíme strop dôchodkového veku, dostaneme sa do stavu, že jeden pracujúci bude živiť jedného dôchodcu, a tam jednoducho základná matematika nevychádza. Tak sa pýtam, že či má Hlas-SD nejaký reálny plán, ako chcú vyplácať dôchodky a príspevky, ktoré teraz sľubujú aj o desať, 20 alebo 30 rokov," dodal P. Cmorej. Jediná strana, ktorá predstavila reálny plán, bola podľa jeho názoru SaSka. Zo strany Hlas-SD, ako povedal, nezaznela voči návrhu jediná reakcia či výhrada, no napriek tomu ponúkané riešenia odmietla.

To, že Hlas-SD neprišiel so žiadnym návrhom v oblasti dôchodkov, podľa M. Šutaja Eštoka nie je pravda. „Na minulú schôdzu Hlas-SD priniesol návrh na valorizáciu dôchodkov. Dôchodcom sa mali zvyšovať dôchodky vzhľadom na to, že zdražovanie potravín vo februári bolo na úrovni 30 percent," podotkol M. Š. Eštok. Hlas-SD preto navrhol mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. Strana SaS však zvyšovaniu dôchodkov podľa jeho slov zabránila.

„A po druhé, posunuli ste účinnosť toho zákona na budúci rok. Pýtam sa, dôchodcovia, ktorí majú problém so zdražovaním, ako im to pomôže budúci rok? Nijako," dodal M. Š. Eštok. Spomínaný návrh si vyžaduje zhruba 200 miliónov eur. Koaliční politici však Hlasu odkázali, že na dané opatrenie nie je dostatok financií. Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že je prekvapivé, že na „Matovičove atómovky“ peniaze stále boli.

„Jediné naozajstné zvýšenie dôchodkov tu presadila Saska, menovite ja. Vy tu prichádzate s nezmyslami, ktoré neviete, ako budete v budúcnosti financovať. A nemáte žiaden plán, ako tie dôchodky budete vyplácať aj o 20 alebo 30 rokov," reagoval P. Cmorej.

Čo dokážu ponúknuť?

Otázne je, či dosluhujúca vláda dokáže ešte pre dôchodcov niečo urobiť. Podľa P. Cmoreja to vyzerá tak, že k mimoriadnej valorizácii ešte dôjde. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zhruba pred mesiacom informovala o tom, že by k zvýšeniu mohlo dôjsť od septembra. Zároveň však dodala, že vývoj inflácie je pomerne neistý. Preto sa môže stať, že k zvýšeniu dôjde od prvého augusta.