Opozičná strana Smer-SD pre súčasné vysoké ceny potravín zvoláva okrúhly stôl. Otázne je, či s takouto iniciatívou nemala prísť koalícia už omnoho skôr. „Ja som na toto vyzýval už veľmi veľakrát. Urobil som to pred dvomi rokmi, robil som to pred rokom. Náš predseda výboru pre životné prostredie Jaroslav Karahuta jasne navrhoval rôzne typy riešenia. No cez koalíciu to neprešlo," uviedol predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii týždenníka Plus 7 dní s tým, že Sme rodina rovnako navrhovala aj zníženie DPH na potraviny, čo sa ale nestretlo s podporou zo strany koaličných partnerov. Svoj návrh však hnutie predloží opäť.

Na rokovaniach iniciovaných Smerom sa za hnutie Sme rodina zúčastní J. Karahuta, ktorý predstaví navrhované riešenia problému vysokých cien potravín. Tie majú byť podľa B. Kollára predovšetkým vymedzené na presné časové obdobie, konkrétne na rok, prípadne dva. „Treba vyčleniť aj oblasť potravín, ktoré budeme riešiť. Sú nejaké základné potraviny možno rozšírené ešte o nejaké komodity. Určite nebudeme riešiť pomarančový čaj," podotkol.

Riešením by podľa Sme rodina malo byť zníženie DPH na konkrétny čas na základné potraviny. Dohoda by sa mala riešiť predovšetkým s obchodnými reťazcami, ktorých zisk by pri základných potravinách nemal presahovať dve percentá.

Pomôcť by mal štát aj prvovýrobe. Ako príklad spomenul pekárov, ktorí majú obrovské zaťaženie pri vstupoch. V takomto prípade by im štát mohol pomôcť vo forme dotácií na elektrickú energiu, ale aj na nočné príplatky, prípadne vo forme dotácií na príplatky za prácu cez víkend.

Podpora legislatívy

Viaceré legislatívne návrhy, ktoré bolo nevyhnutné schváliť pre slnenie míľnikov plánu obnovy v parlamente, neprechádzali. Mnohé z nich nepodporilo okrem opozície najmä hnutie Sme rodina, ale aj časť hnutia OĽaNO. Boris Kollár uviedol, že problém malo hnutie napríklad s návrhom z dielne ministerstva spravodlivosti. Hnutiu prekážalo, že rezortný minister Viliam Karas so Sme rodina nerokoval o návrhu hneď od začiatku, a neprišiel si vyrokovať podporu zákona zo strany hnutia.

„Pán minister mal dôjsť za nami, nedošiel. Myslel si, že stačí až v druhom čítaní. My sme mu jasne povedali, že má prísť hneď," povedal B. Kollár s tým, že ministri sa občas snažia do vznešených tém, akými je podľa B. Kollára aj legislatíva k plánu obnovy, vložiť svoje vlastné zámery.

Takýto spôsobom mala bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková riešiť aj správcov konkurznej podstaty, čo hnutiu Sme rodina nevyhovovalo. M. Kolíková v reakcii na neschválenie novely poukázala na to, že išlo o kľúčový zákon, aby sa predišlo kauzám, akou bol napríklad Kovošrot. Novela mala zabrániť najmä tomu, aby majetky skončili v schránkových firmách. Podľa B. Kollára však šlo skôr o akúsi trafiku pre pár vyvolených, exkluzívne vybraných správcov.

Podpora 500 eur za účasť vo voľbách

V parlamente neprešiel ani kontroverzný návrh Igora Matoviča zaviesť päťstoeurovú odmenu za účasť v parlamentných voľbách v roku 2023. Niekoľko minúť pred samotným hlasovaním však I. Matovič priniesol do parlamentnej podateľne návrh, aby sa o odmene za účasť vo voľbách opäť mohlo rokovať o mesiac. Zdá sa, že snahy odmeniť voličov za podporu vo voľbách, sa neplánuje vzdať. Pred týmto návrhom sa v parlamente ocitol nápad I. Matoviča zaviesť odpustenie časti správnych poplatkov.

„Všetko, čo je legitímne a legálne, je dovolené. Čiže to znamená, že čo nie je zakázané, môže pán poslanec I. Matovič urobiť. Prosto, mohol to urobiť, tak to urobil. A prečo to urobil? Zrejme má na to dôvody," dodal B. Kollár. Návrh I. Matoviča mal v parlamente podporu niečo cez 30 hlasov. B. Kollár preto nepredpokladá, že by návrh dostal pri najbližšom hlasovaní väčšiu podporu.

Boris Kollár má však z pozície predsedu parlamentu právomoc uvedený návrh na ďalšiu schôdzu nezaradiť. Urobiť to však neplánuje. Legitimitu samotného návrhu mal totiž schváliť parlamentný legislatívno-právny odbor.

„Možno, keď to urobí tretíkrát, tak možno dôjde trpezlivosť trom poslaneckým klubom a povedia si, že to vyradia zo schôdze," uzavrel predseda parlamentu.