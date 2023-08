Počet liečiteľných úmrtí do 75 rokov je na Slovensku o 80 percent vyšší než priemer Európskej únie a o 30 percent vyšší v porovnaní s Českou republikou. Ročne je na Slovensku o 2 600 predčasných úmrtí viac ako v Čechách, no nemuselo by k nim dôjsť, ak by sa na Slovensku efektívne využívali existujúce liečebné metódy.

Ak by Slovensko chcelo v štatistikách dobehnúť Českú republiku, podľa analytičiek Henriety Tulejovej a Dominiky Šebovej z Advance Healthcare Management Institute je potrebné pozrieť sa na príčiny rozdielov. Jedným z nich je významný rozdiel v príjmoch systému verejného zdravotného poistenia. „Keby sme na Slovensku mali rovnakú sumu na poistenca ako v Čechách, rozpočet pre zdravotníctvo by bol v roku 2022 o 2,2 miliardy eur väčší,“ podotýkajú v štúdii s názvom Viac peňazí pre zdravie. Výsledky zdravotných systémov pritom poukazujú na to, že vyššie výdavky na zdravotníctvo súvisia s lepšími výsledkami napríklad aj v počte liečiteľných úmrtí.

Tri možnosti

Analytičky poukazujú na to, že vo všeobecnosti sú tri možnosti, ktorými sa dá zvýšiť objem zdrojov v zdravotníctve. Prostredníctvom platby štátu, odvodmi za zamestnancov a živnostníkov alebo súkromnými zdrojmi. Napríklad priamymi platbami u lekárov, v lekárňach a nemocniciach alebo formou pripoistenia. No zabezpečenie dlhodobo udržateľného financovania si vzhľadom na potrebu zvýšenia zdrojov v systéme o 15 až 20 percent bude vyžadovať ich kombináciu.