Takmer 80 rokov bolo prakticky nemožné, aby ktorákoľvek krajina sveta dokázala efektívne fungovať bez prístupu k americkým dolárom. Centrálne banky po celom svete museli držať dolár vo svojich rezervách.

Washingtonu sa po dlhé desaťročia podarilo udržať veľmi priaznivý status quo tým, že vyvíjal rôzne druhy nátlaku – od sankcií, cez manipulácie volieb, až po priamu vojenskú inváziu – na každú krajinu, ktorá chcela vybočiť z radu.

Avšak jedným zo základných vlastností peňazí je, že musia zostať apolitické. Nie je preto prekvapujúce, že zneužívanie statusu rezervnej meny na politické účely vyvolávalo v mnohých krajinách nespokojnosť.

Dnes, po dlhom období dozrievania, tento globálny odpor prerástol do otvorenej vojny proti hegemónii spolitizovaného dolára.

V tomto prípade však nejde o otvorený jednorázový útok, ale postupný odboj charakterizovaný strategickými krokmi, ktoré sa zavádzajú v priebehu dlhých rokov.

Pozrime sa na niekoľko z tých ktoré pomáhajú k zosadeniu amerického dolára z trónu rezervnej meny.

Založenie BRICS

V roku 2001 vznikla koalícia BRICS a stala sa horúcou témou v geopolitike. Goldman Sachs, banka, ktorá prišla s názvom BRICS, vtedy tvrdila, že globálna ekonomika bude do roku 2050 vedená práve týmto zoskupením. Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika sa už dvadsať rokov pohrávali s myšlienkou vytvorenia politicko-monetárnej protiváhy americkej dominancie. Avšak okrem agresívneho nákupu zlata zo strany Ruska a Číny sa na začiatku storočia viac hovorilo, ako konalo.

Svetová finančná kríza

Všetko však zmenila svetová finančná kríza v rokoch 2007 a 2008, ktorá podstatnou mierou spustila trend de-dolarizácie. Čína v roku 2007 zaviedla vlastný medzinárodný platobný systém (CIPS), ktorý umožnil vysporiadanie cezhraničných platieb v jüanoch. V roku 2010 podpísali Čína a Rusko bilaterálnu dohodu o výmene mien, ktorá im umožnila obchodovať vo vlastných menách. To naveky pochovalo monopolné postavenie amerického SWIFT systému.

New Development Bank

Ďalší výrazný posun v de-dolarizácii nastal v roku 2014, keď krajiny BRICS vytvorili New Development Bank (NDB). Táto nová finančná inštitúcia vznikla s cieľom poskytnúť rozvojovým krajinám alternatívne zdroje financovania a znížiť ich závislosť od dolára. NDB tak postupne vytvára konkurenciu pre monopolné postavenie MMF a Svetovej banky.

Protiruské sakcie

V minulom roku sa ale s de-dolarizáciou sveta roztrhlo vrece.

Po tom, čo USA zaviedlo najtvrdšie sankcie v histórii proti Rusku a všetkým ruským občanom, Čína, Rusko, India, Turecko, a iné krajiny výrazne urýchlili odchod z dolárového systému, ktorý sa extrémne spolitizoval. A nielen to. Protiruské sankcie urýchlili aj rozmach aliancie BRICS, ktorá sa zrazu stala najhorúcejšou témou v geopolitike. Len v priebehu posledných 12 mesiacov krajiny ako Argentína, Indonézia, Saudská Arábia, Irán, Mexiko, Turecko, Spojené arabské emiráty (SAE) a Egypt buď priamo požiadali o členstvo alebo oň prejavili záujem. Nehovoriac o tom, že všade sa diskutuje o nových bilaterálnych obchodných dohodách, ktoré obchádzajú dolár.

Ak zarátame BRICS nových členov, zistíme, že viac ako polovica sveta je dnes v zoskupení proti hegemónii amerického dolára.

Čína ako mierotvorca na Blízkom východe

Tento rok začali udalosti naberať na obrátkach.

Čína sa stala sprostredkovateľom historickej mierovej dohody medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Tieto dve znepriatelené regionálne mocnosti sa rozhodli vstúpiť do aliancie BRICS, avšak bránil im v tom vzájomný vojnový stav. V prípade dohody to bude znamenať, že Irán a Saudská Arábia čoskoro môžu ovládnuť Blízky východ a zvýšiť vplyv Číny v regióne na úkor petrodolára.

Len dva týždne potom, ako Saudská Arábia oznámila snahu nadviazať diplomatické styky s Iránom, objavili sa správy, že Saudská Arábia plánuje po prvý raz po viac ako desiatich rokoch znovu otvoriť aj svoje veľvyslanectvo v Sýrii. Šíria sa fámy, že Irán, Saudská Arábia a Sýria sú na pokraji geopolitických a hospodárskych dohôd, ktoré obchádzajú USA.

India a Rusko

Prednedávnom sa Rusko a India dohodli na výmene ropy za rupie a priamo tak obchádzajú americké sankcie. Rusko sa stalo najväčším dodávateľom ropy do Indie, pričom jeho podiel na dovoze do tejto obrovskej krajiny predstavuje 35 percent. Práve vďaka sankciám sa ruský export ropy do Indie v minulom roku zvýšil 22-násobne. USA z toho nie sú nadšené, ale Indii je to zrejme jedno.

Brazília a Argentína

Aby toho nebolo málo, Brazília a Argentína ohlásili budovanie spoločnej meny. Vo februári tieto dve dominantné latinskoamerické ekonomiky oznámili plány na vytvorenie spoločnej meny s názvom „sur", ktorá sa bude používať v bilaterálnych obchodoch. Juhoamerický kontinent je bohatý na prírodné zdroje a voči svojmu severnému susedovi má veľa historickej nevraživostí. Tamojšie hnutie za de-dolarizáciu nemá rovnakú váhu, ako na Blízkom východe alebo v Ázii, ale stále predstavuje značné riziko pre dolárový systém.

Čína a Rusko

A v neposlednom rade minulý mesiac Čína a Rusko opätovne potvrdili dohodu z roku 2020 o využití rubľa a jüanu vo vzájomných obchodoch. Súčasná dohoda má zvýšiť používanie najmä jüanu, ktorý už teraz tvorí dve tretiny platieb v rámci bilaterálnych obchodov medzi oboma krajinami. Jüan tento rok dokonca po prvýkrát v Rusku dosiahol titul najobchodovanejšej meny a predbehol dolár.

Čo to všetko znamená?

Prihliadnuc na všetky tieto aktivity krajín BRICS je dôležité uvedomiť si, že dokonca ani v multipolárnom svete zatiaľ neexistuje reálna alternatíva vysoko likvidných amerických kapitálových trhov. Dolár teda z globálneho obchodu tak skoro nezmizne.

Ale ak krajiny BRICS získajú dominanciu v komoditách a USA a EÚ zostanú financie, vyjednávacia sila pri kľúčových rozhodnutiach, ako je ropa a zlato, sa presunie do Ruska, Číny a na Blízky východ.

Klesajúci dopyt po amerických dlhopisoch ako rezervných aktívach, presunie bilióny dolárov z rúk zahraničných investorov späť na ich domáce trhy, čím sa zvýšia ceny aktív na ich lokálnych kapitálových trhoch. To znamená výrazné zníženie kúpnej sily a výmenného kurzu dolára.

Strata statusu rezervnej meny, ktorou Spojené štáty disponujú, zníži ich schopnosť využívať dolár ako zbraň proti geopolitickým oponentom.

Suma sumárum, musíme sa pripraviť na vysoké nárasty cien komodít, ktoré sú denominované v dolároch. Inak povedané, multipolárny svet bude pre USA ale aj Európu vysoko inflačný. Nebude to nič príjemné.

Všetky cesty vedú k bitcoinu

Bitcoin je už dlho označovaný za protiinflačné aktívum.

Globálne finančné trhy ho však začali brať vážne až vtedy, keď sa nad USA začala vznášať plnohodnotná banková kríza.

Úloha bitcoinu v globálnej ekonomike sa bude naďalej zvyšovať, pretože sa odhalia ďalšie vady a nedostatky na tradičných centrálne riadených trhoch. Avšak zatiaľ čo jeho využitie v rozvojových krajinách sa už preukázalo ako efektívne, rozvinuté krajiny si jeho hodnotu ešte len začnú uvedomovať v časoch zavádzania drakonických digitálnych mien (CBDC).

Pokračujúca erózia dolára a eura bude tlačiť mnohých malých a inštitucionálnych investorov k bitcoinu.

V čase inflácie vedú všetky cesty k bitcoinu. Otázkou je, koľko času budú trhy potrebovať na to, aby to pochopili.

Rastislav Vasilišin Rastislav Vasilišin je zakladateľ a CEO spoločnosti Virtuse Exchange. Zaoberá sa problematikou financií s dôrazom na nový trend prepájania tradičného „starého” sveta financií s novou rýchlorastúcou oblasťou krypto ekonomiky a digitálneho sveta.