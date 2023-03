Aplikácia Zoom patrila medzi víťazov pandémie, keď cena jej akcie narástla viac ako 7-násobne. Následne však prišlo vytriezvenie a výrazne slabšie výsledky. Aj začiatok tohto roka bol pre Zoom pokračovaním negatívneho trendu: od roku 2018 až po tretí fiškálny štvrťrok 2022 vykázala firma stratu v hodnote 104 miliónov dolárov.

Firma síce hovorí o nákladoch na kompenzácie založené na akciách ako dôvode, avšak iný dôvod je oveľa prozaickejší: firma čelí stále väčšej konkurencii aplikácií ako Google Meet a Microsoft Teams, ktoré ich materské firmy neustále vylepšujú a darí sa im aj v rastúcom počte užívateľov.

Dobré výsledky priniesli rast ceny akcií

Logickým krokom firmy Zoom – podobne ako je tomu aj pri iných technologických spoločnostiach, je prepúšťaniu zamestnancov. Zoom avizoval prepustenie približne 15 percent zamestnancov, teda zhruba 1 300 ľudí. Tento krok vnímajú investori pozitívne, a to o to viac, že ide o súčasť balíka aktivít na znižovania výdavkov. Tento pozitívny efekt sa minulý týždeň zosilnil zverejnením výsledkov za štvrtý fiškálny kvartál 2022, ktorý sa skončil 31. januára.

Hospodárske čísla prekonali odhady analytikov a investorom ponúkajú pomerne optimistický výhľad na rok 2023. Zoom hovorí o miernom raste a očakávaných tržbách v rozmedzí 4,435 až 4,455 miliardy dolárov, čo je zhruba 1,1-percentný nárast. Každopádne, pozitívne výsledky 4. kvartálu priniesli akciám firmy Zoom skokový nárast akcií o 8 percent.

Ceny ako na hojdačke

Pozrime sa, ako sa vyvíjal príbeh aplikácie Zoom v rokoch 2020 až 2021. V tomto období vďaka vysokému dopytu po online službách v dôsledku pandémie prišiel veľký „hype“, ktorý však výrazne ochladol po zvládnutí akútnej fázy pandémie. Tento vývoj kopíruje aj cena akcie. Avšak po 4-percentnom raste tržieb v 4. kvartáli 2022 by Zoom mohol stáť na prahu opätovného rastu.

Zdroj: Investing Výkonnosť spoločnosti Zoom Video Communications Inc za posledných 5 rokov

Ako benefitovať z hybridnej práce

Otázkou zostáva, kam Zoom smeruje z dlhodobého hľadiska. Faktom je, že sektor technológií sa do budúcnosti bude musieť prispôsobiť digitalizácii a vo výraznej miere využívať umelú inteligenciu a automatizáciu. Pracovné pozície budú čím ďalej tým viac používať digitálne nástroje, ktoré sa postupne zavádzajú aj do zdravotníctva, štátnej správy a inde.

Bude to pravdepodobne hybridný spôsob práce, ktorý bude stále viac rozšírenejší a hybridné pracovné prostredie aj hybridné podujatia budú „novým normálom“. To naznačuje možnú pozitívnu perspektívu pre spoločnosť Zoom. Faktom je, že Zoom sa snaží na túto éru aktívne chystať, keď napríklad plánuje predstaviť e-mailové a kalendárové služby spolu s chatbotom pre virtuálnych agentov na vybavovanie otázok zákazníckych služieb. V tomto segmente však bude konkurencia veľmi tvrdá. Ak firma túto výzvu dokáže zvládnuť, jej vyhliadky by mali byť pozitívne.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.