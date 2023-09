Netflix ako celosvetovo najsilnejšia streamovacia platforma začala od minulého roka pociťovať problém so slabým nárastom počtu predplatiteľov. Dôvodmi boli rozširujúca sa konkurencia na čele s Disney+ a viacerými filmovými štúdiami, ktoré do tohto segmentu vstúpili svojim archívom filmov a seriálov. Ale Netflix takisto doplácal na takzvaných freeriderov, ktorí mali prístup k archívu Netflixu vďaka zdieľanému prístupu od svojich známych či rodiny, a tým pádom za službu neplatili. Najnovšie výsledky však naznačujú, že Netflixu sa darí druhý problém riešiť.

Trojnásobne silnejší rast počtu predplatiteľov, ako sa čakalo

Ak sa pozrieme na príjmy Netflixu za posledných dvanásť mesiacov končiacich 30. júnom 2023, tieto narástli o 3,53 percenta na 32,126 miliardy dolárov. Oveľa zásadnejšie pre Netflix a jeho priazeň medzi investormi je však nárast predplatiteľov streamovacej služby. A ten bol skutočne solídny, keď sa v 2. štvrťroku 2023 predplatiteľská základňa rozrástla o 5,9 milióna užívateľov. To je zásadne viac ako analytikmi očakávaných na úrovni 2,2 milióna. Netflix tak mal ku koncu júna 2023 celkovo 238,4 miliónov predplatiteľov.

Veľké ambície pri náraste tržieb

Aktuálne predikcie hovoria o náraste počtu predplatiteľov za celý rok 2023 na úroveň 251,15 milióna. To by znamenalo výrazný, 8,8 percenta nárast z úrovne 230,75 milióna predplatiteľov koncom minulého roka. Alebo, inak povedané, plus takmer 21 miliónov užívateľov. To je ambiciózne číslo, avšak – ako ukázal druhý kvartál – nie je nedosiahnuteľné.

Pri tržbách sa v priebehu nasledujúcich štyroch rokov očakáva priemerný ročný prírastok 12 percent. To je ešte o polovicu viac ako očakávané tempo rastu počtu predplatiteľov. A číslo je to skutočne ambiciózne, ak zoberieme do úvahy, že príjmy Netflixu v uplynulom roku dosiahli 31,61 miliardy USD a pre tento rok sa očakáva ich rast „len“ o 7 percent na úroveň okolo 33,7 miliardy USD.

Američania a Kanaďania platia najviac

Ak sa pozrieme na rozloženie príjmov Netflixu na jednotlivé trhy, tak v 2. štvrťroku 2023 naďalej pretrváva dominantná pozícia USA a Kanady s trhovým podielom 47 percent. S väčším odstupom potom nasleduje región Európy, stredného východu a Afriky s 31 percent podielom a opäť s výrazným odstupom región Latinskej Ameriky (12,9 percenta) a Ázie a Pacifiku (11,3 percenta).

Ak chce Netflix zvyšovať tržby nad úroveň tempa rastu počtu predplatiteľov, potrebuje zvyšovať priemerný výnos z užívateľa. Faktom je, že príjem na severoamerickom kontinente je už dnes výrazne vyšší ako vo zvyšku sveta. Väčšina predplatiteľov Netflixu je zo Spojených štátov a Kanady (75,57 milióna predplatiteľov) a títo zákazníci minú mesačne na Netflix v priemere 16,37 dolára. Na porovnanie, príjem Netflixu na používateľa v Európe, Afrike a na Strednom východe je len 10,87 dolára. Na druhej strane toto číslo je medziročne o 16 percent vyššie, čo ukazuje pre Netflix dobrý rastový trend. Príjmy na zákazníka v regióne Latinskej Ameriky, Ázie a Tichomoria boli okolo 8,3 dolára.

Zdroj: Tradingview.com Výkonnosť akcií spoločnosti Netflix za posledných 5 rokov

Konvertovanie na platiacich zákazníkov pokračuje

Netflix predpokladá, že ešte stále 100 miliónov používateľov služby po celom svete pristupuje k videoobsahu cez takzvané vypožičané účty. Inak povedané, pozerajú obsah na základe prístupov zdieľaných platiacimi zákazníkmi bez toho, aby z nich mal Netflix príjem čo len jediný cent. Kľúčové pre budúci vývoj a ziskovosť firmy preto bude závisieť od toho, ako sa vysporiada s problémom týchto neplatiacich zákazníkov.

Streamovacia služba vyhlásila „boj proti pirátskym užívateľom“ pred rokom a konvertovať čo najviac z približne polovice užívateľov na platiacich divákov. Číslo 5,9 milióna nových platiacich zákazníkov v druhom štvrťroku 2023 je zásadne vyššie ako 1,75 milióna v 1. kvartáli 2023 a je vysoký predpoklad, že časť tohto čísla tvoria pôvodní freerideri, ktorých systém donútil zaplatiť si svoj vlastný účet. Počet priemerných denných registrácií sa v porovnaní s obdobím pred zmenami viac ako zdvojnásobil.

Netflix si však uvedomuje, že na chudobnejších trhoch potrebuje byť cenovo dostupnejší. Preto spustil nový testovací program na trhoch v Čile, Kostarike a Peru, v rámci ktorého môžu predplatitelia pridať „podúčty“ až pre dvoch ľudí, s ktorými nežijú, a to za poplatok približne 3 doláre mesačne. Ak tento prístup zafunguje a pomôže zvyšovať počet predplatiteľov, bude to potvrdenie, že firma v stratégii kombinuje rôzne prístupy pre neustále zvyšovanie svojej predplatiteľskej bázy. To by mohol byť kľúčový parameter pre úspešné fungovanie aj do budúcnosti.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.