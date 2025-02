Takmer celý svet ostal v šoku, keď Washington a Moskva zverejnili prvé vyjadrenia po rokovaniach v Rijáde. Z agresora sa stal kamarát, s ktorým sa môže začať deliť svet. Ukrajina a Európska únia sú iba rušivé elementy na ceste k veľkej dohode.

Moskva ponúkla Washingtonu biznis, ktorý sa neodmieta – veľké množstvo nerastných surovín, vrátane kovov vzácnych zemín, vstup na veľký domáci trh či spoluprácu na cenotvorbe ropy a zemného plynu.

Pre Donalda Trumpa leží v pozadí ďalší zaujímavý potenciál – vrazenie klinu medzi priateľstvo Moskvy a Pekingu. Tým by ešte viac zatlačil na svojho úhlavného nepriateľa, vzmáhajúcu sa novú veľmoc.

Európa a Ukrajina nemajú pre Donalda Trumpa veľkú hodnotu, a tak zaplatia za svoju ochranu a biznis s Amerikou. Európska únia „s cieľom využívať USA aj vznikla“ a Ukrajina „získa právo ďalej bojovať“.

Veľký obrat v americkej zahraničnej politike sa odohral na stretnutí v Rijáde, kde v pozadí dohody s Amerikou rokoval Kirill Dmitriev, od roku 2011 šéf ruského štátneho investičného fondu. Vyštudoval na Stanforde a Harvarde, pracoval pre McKinsey a Goldman Sachs a neskôr sa oženil s priateľkou Putinovej dcéry.

Podľa správy Bloombergu je to K. Dmitriev, kto formuje obchodné dohody medzi Putinom a Trumpom. Kremeľ pritom výborne využíva taktiku zrkadlenia, čo je štandardná manipulatívna technika s cieľom získať si priazeň protivníka.

Megaloman Trump počúva iba na veľké čísla. Napríklad ohlásil AI fond Stargate, do ktorého má natiecť 500 miliárd dolárov. Rovnako veľký má byť aj ukrajinský fond vzácnych zemín. A podobnú sumu investuje do USA aj Saudská Arábia. Sú to nerealistické čísla, ktoré však v politike dávajú zmysel. Cieľom je ohurovať masy, ktoré za obrovským číslom vidia veľkosť politika.

Moskva hrá na slabosti a ego Trumpa. Ešte pred jeho inauguráciou Putin používal frázy z Trumpovej vlastnej rétoriky – napríklad, že voľby v roku 2020 boli Trumpovi ukradnuté a že ak by bol pri moci, vojna na Ukrajine by sa nezačala.

Putin túto stratégiu umocnil, keď v nedávnom televíznom vysielaní ponúkol spoluprácu s „našimi americkými partnermi“ pri ťažbe ruských kovov vzácnych zemín. Rusko má podľa neho „rádovo viac zdrojov tohto druhu ako Ukrajina“. Lichôtkami získava Trumpa k ústupkom.

„Rád by som kúpil aj nerasty z ruskej pôdy, ktorá má veľmi dobré zásoby vzácnych zemín,“ povedal Trump novinárom v utorok. „Ak sa tam usadíme – bude to skvelé aj pre Rusko, pretože tam môžeme robiť obchody - majú veľmi cennú pôdu, ktorá sa nevyužíva.“

Akékoľvek úvahy o veľkej ťažbe vzácnych kovov sú nezmysel, či na Ukrajine, alebo v Rusku. Putin vie, že Trump ich potrebuje, ide však o zanedbateľný trh. Celková ročná hodnota globálneho trhu s nimi je 15 miliárd dolárov. Ak by Ukrajina mala naplniť Trumpov zámer 500 miliárd dolárov, trvalo by to stáročia, píše Javier Blas.

V podobnom duchu bol v roku 2010 prezentovaný aj Afganistan ako „Saudská Arábia lítia“. Z biliónovej hodnoty minerálov nebolo nič. A podobne to bude aj v prípade dohody s Ukrajinou. Ak tam doteraz nevznikol žiadny biznis, jeho potenciál je minimálny aj do budúcna.

Ide najmä o divadlo pre amerických voličov. K nemu sa Rusko rado pridá. Kirill Dmitriev napísal tento týždeň na platforme X, že spolupráca medzi USA a Ruskom je „kľúčom pri riešení svetových výziev“. Potom zverejnil video, ktoré zobrazuje spoločnú misiu na Mars s USA a Saudskou Arábiou na niečom, čo vyzerá ako jedna z Muskových rakiet SpaceX.

K. Dmitriev má zásadnú úlohu – prinútiť Donalda Trumpa a jeho poradcov, ako je Musk, získať vyhliadky na veľké obchodné dohody s Ruskom ako návnadu na ukončenie vojny na Ukrajine za podmienok priaznivých pre Kremeľ. S hrou na egá Trumpa a Muska sa mu to pravdepodobne aj podarí.