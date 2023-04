Gigantické technologické firmy čelia nielen prísnej kontrole regulátorov v oblastiach monopolných praktík, ochrany dát a reklamy, ale aj súdnym žalobám. A nie je ich vôbec málo. Ako to firmy zvládajú a ako sa spory odrážajú v cenách akcií?

Meta údajne zbierala biometrické údaje, čelí žalobe

Kto vlastne žaluje firmy ako Meta či Alphabet? V skratke, všetci. Firmy čelia žalobám od spotrebiteľov, firiem, ale takisto od jednotlivých národných regulátorov, ktorí vidia častokrát v konaní tech gigantov monopolizáciu trhu, porušovanie ochrany súkromia alebo neoprávnené narábanie s údajmi napríklad pri predaji reklamného priestoru. Sú to v mnohých prípadoch spory za miliardy dolárov. Napriek tomu ani kombinácia sprísňovania regulácie a súdnych sporov zatiaľ na cenu akcií firiem nemali dopad.

Meta Platforms, ktorá prevádzkuje platformy Facebook, Instagram a WhatsApp, bola predmetom asi najvyššieho počtu žalôb spomedzi veľkých tech firiem. Naposledy vo februári 2023 na ňu podali hromadnú žalobu za údajné zhromažďovanie a uchovávanie biometrických údajov používateľov cez technológiu rozpoznávania tváre v štáte Illinois.

Ak by sa to preukázalo, išlo by o porušenie zákona o ochrane osobných údajov. A dopad na akcie Meta (NASDAQ: META)? Zatiaľ žiadny. Práve naopak, informácie z trhu ukazujú opačný príbeh: akcie Zuckerbergovho impéria po katastrofálnom roku 2022 zatiaľ od januára 2023 utešene rastú.

Zdroj: TradingView Výkonnosť akcií spoločnosti Meta Platforms, Inc. za 6 rokov

Súdne spory bez vplyvu na akcie

Údaje z minulých rokov neukazujú žiadnu príčinnú súvislosť medzi súdnymi spormi a pohybom ceny akcií. Napríklad Írsko pred nejakým časom pokutovalo Instagram sumou 405 miliónov eur za to, že platforma nechránila súkromie detí.

Dôvodom bolo, že neplnoletí používatelia si mohli zmeniť typ účtu na „obchodný", a tým pádom sa zverejnili ich osobné údaje. Dopad na cenu akcií? V zásade nula. A tento scenár vidíme pri väčšine sporov Meta po roku 2000.

Google so silným zhodnotením 2020-2023

Potvrdzuje toto konštatovanie aj ďalší technologický gigant, Alphabet? Úvodom tohto roka podalo ministerstvo spravodlivosti USA protimonopolnú žalobu proti spoločnosti Google. Tentokrát kvôli podnikaniu spoločnosti Google v oblasti online reklamy.

V priebehu dvoch rokov išlo už druhú žalobu od tohto ministerstva. Tá prvá nasledovala po obvinení, že Google využíva svoju monopolnú silu na potláčanie konkurentov v internetovom vyhľadávaní. To bolo v októbri 2020. Išlo o jeden z veľkých protimonopolných súdnych prípadov za poslednú generáciu.

Navyše Google čelil v priebehu necelých dvoch mesiacov ďalším dvom žalobám (okrem obvineniu z monopolných praktík išlo aj o diskriminovanie pri výsledkoch vyhľadávania a neférovosť voči inzerentom). A dôsledky? Ako ukazuje graf, žiadne. Približne od polky roka 2020 akcie Google (NASDAQ: GOOG) nabehli na prudký rast.

Zdroj: TradingView Vývoj ceny akcií spoločnosti Alphabet Inc (Google) za posledných 6 rokov

Faktom je, že Google v roku 2022 išiel s akciami dole. Ale to sa týkalo väčšiny firiem kvôli kombinácii rastúceho geopolitického napätia, vysokých inflačných tlakov a úsporného režimu jednotlivcov a firiem. Avšak, ak sa pozrieme na zhodnotenie akcií Google v rokoch 2020-2023, nie je čo riešiť. Skrátka, na akcie technologických firiem vplývajú iné zásadné faktory.

Ak nejde o systémové zmeny, nejde o nič

Investori pri tech gigantoch očakávajú, že budú pod sprísneným dohľadom kontrolných orgánov. Je to logické, keďže narábajú s údajmi stoviek miliónov používateľov a dramaticky ovplyvňujú trhy. Preto investorov príliš nevyrušujú správy o tom, že regulačné orgány chcú napríklad sprísniť reguláciu. Pokiaľ z toho „nepozerá“ dramatické obmedzenie priestoru na podnikanie pre firmu, nie je čo riešiť.

Rovnaké je to aj pri súdnych sporoch. Aj keď sa žaloby často týkajú možných vysokých pokút, nechávajú investorov chladnými. Iné by to mohlo byť, ak by prehra zásadne zmenila podmienky na podnikanie alebo ohrozila ich postavenie. Nič také zatiaľ tieto firmy nezažili. Aj preto súdne spory historicky zatiaľ zásadne neovplyvnili cenu ich akcií.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.