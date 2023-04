Nedávno bola moja svokra u lekára. Spýtal sa jej, či chce predpísanú terapiu bezplatne od neho, alebo od umelej inteligencie za 25 eur. Po krátkej úvahe zaplatila...

Keď sa grafik začne hrať

My ľudia milujeme skratky – férové aj tie neférové. Hlavne, aby to bolo spravené rýchlo. Ale čo ak v tomto zhone strácame seba?

História nás učí, že najväčšou devízou, ktorú ľudstvo na svojej ceste získalo, sú najmä jeho talenty. V umení, hudbe, technických disciplínach, medicíne, prakticky všade...

Dieťa sa s pomocou rodičov snaží rozpoznať svoje talenty čo najskôr. A potom v súlade s nimi nastupuje na svoju životnú cestu. Nespočetné hodiny v ľudovej škole umenia za klavírom, cvičenia doma, detské kresbičky sa postupne menia na nádherné kresby. Ak má šťastie a vytrvá, v dospelosti sa prejaví svojou jedinečnou osobitosťou. Takpovediac sa vyluskne ako popoluškine šaty z orieška. Na tejto ceste je sprevádzané desiatkami učiteľov a podporovateľov.

A tej energie, času, potu a sĺz, ale aj krásnych pocitov šťastia, úspechu...

Angličania vravievajú, že veľkosť víťazstva sa meria mierou utrpenia...

Je to bezosporu pravda, mohlo by sa nám zdať, že bez toho to nejde, alebo?

Pred pár mesiacmi sme začali experimentovať s A.I. ako s nástrojom pre grafických dizajnérov. A dostavil sa šok. Zmiešané pocity. Od radosti nad výsledkom až po zdesenie nad procesom. To už nie je skratka, ale skok. A keď už skáčem, rád by som vedel, ako dopadnem. V poslednej dobe sa z dizajnérov stávajú programátori, fotografi už nevedia, čo je vývojka a film, ilustrátori nedržia štetce, papier sa zmenil na monitor počítača.

Zdroj: Milan Jursa, Codes Brand House, Midjourney Sandra Bullock v motorkárskom gothic oblečení sediaca v renesančnej miestnosti. Vizuál vytvorený len pomocou písomných povelov. Úžasné. Načo fotiť? Ale, čo by na to povedala Sandra? Spornou môže byť otázka nielen autentickosti, ale aj súhlasu Sandry Bullock. Kde leží hranica? Zrejme zatiaľ iba v hlave dizajnéra.

Strata motivácie ďalej tvoriť a devalvácia hodnôt

Výsledok je skvelý. A hlavne rýchlo a lacno. Na rozdiel od akvarelistu môžete spraviť chybu, koľkokrát chcete. Gramatické chyby v textoch za nás opraví software. Kto z nás ešte vie napísať list na papier plniacim perom, bez škrtancov a chýb? Máme ešte vôbec svoj rukopis? Maliari už dávno nevedia, ako si vyrobiť farby. Nekúpiš, nemáš. Ako to vlastne je, hlúpneme? Necitlivieme? Predávame svoje zmysly za efektivitu procesov. Robíme to tak už od praveku. Odkedy sme vzali do rúk palicu a zabili fyzicky silnejšieho protivníka. Stále menej potrebujeme svoje neefektívne telá a zmysly. Reflexy, sluch, čuch, zrak...

Nie sme múdrejší, naše IQ je stále na rovnakej úrovni. Stúpla len úroveň poznania. A naše EQ akoby klesalo. Zrejme kdesi tu je jadro problému. Prestávame držať krok s vývojom, ktorý sme sami naštartovali. Už sa hovorí, že Facebook je pre starých.

Zdroj: Milan Jursa, Codes Brand House, Midjourney Ázijská bojovníčka, akvarelová ilustrácia vytvorená v Midjourney už nesie prvky jedinečného rukopisu výtvarníka Yoji Shinkawa. Dokonca so zvyškom jeho podpisu. V reálnom svete takáto maľba vyžaduje od autora znalosti anatómie, histórie, techniky maľby a tisíce hodín maľovania. A čo by na to povedal Yoji Shinkawa?

Kritické myslenie sa stáva nemožným

Téma A.I. a ľudstvo nie je nová. Je na stole už vyše 100 rokov. (Karel Čapek, R.U.R.) Avšak dnes sme svedkami jej prvých reálnych dopadov. Neobávam sa primitívneho útoku robotov na ľudstvo ako vo filme iRobot. Hrozba je, žiaľ, oveľa rafinovanejšia. Pretože A.I. ako nástroj je neuveriteľne sexi, je rýchla, prekvapivá. Píše texty, komponuje hudbu, fotí, maľuje... Aký však bude mať dopad na ľudské talenty a ich rozvoj? V tomto zmysle Couberténovo Ďalej, vyššie, rýchlejšie víťazí nad ľudským krajšie, múdrejšie, emotívnejšie. Zažili sme to už v škole. Načo sa trápiť s násobilkou, keď máme kalkulačky.

Načo sa trápiť tvorbou referátov, keď máme Chat GPT.

Načo študovať náročnú školu, keď si vieme kúpiť titul.

Načo, načo, načo….?

Nepotrebujeme spisovateľov, básnikov, maliarov? Ak áno, potrebujeme regulácie!

V januári 2023 traja umelci – Sarah Andersen, Kelly McKernan a Karla Ortiz – podali žalobu za porušenie autorských práv proti Stability AI, Midjourney a DeviantArt, pričom tvrdili, že tieto spoločnosti porušili práva miliónov umelcov školením nástrojov A.I. na piatich miliardách obrázkoch. Skopírovaním z webu bez súhlasu pôvodných umelcov. V tom istom mesiaci bola Stability AI tiež zažalovaná spoločnosťou Getty Images za použitie jej obrázkov v tréningových dátach. V roku 2022, súčasne s rastúcou dostupnosťou služieb vytvárania obrázkov A.I. na úrovni spotrebiteľov, sa obnovila populárna diskusia o zákonnosti a etike umenia generovaného A.I.

Osobitným problémom je používanie umenia chráneného autorskými právami v rámci tréningových dátových súborov AI: v septembri 2022 Reema Selhi zo spoločnosti Design and Artists Copyright Society uviedla, že „pre umelcov neexistujú žiadne záruky, aby mohli identifikovať diela v databázach, ktoré sa používajú. Niektorí tvrdili, že obrázky môžu mať neskutočnú podobnosť s existujúcimi umeleckými dielami, niekedy vrátane zvyškov podpisu pôvodného umelca. Podľa amerického úradu pre autorské práva programy umelej inteligencie nie sú schopné dodržiavať autorské práva. Jediným riešením pre umelcov je odhlásiť sa.

Ako to vidia právnici?

V roku 1985 profesorka práva duševného vlastníctva Pamela Samuelsonová zvážila právne otázky týkajúce sa autorstva umenia A.I. v súvislosti s autorským právom. Kto vlastní autorské práva, keď umelecké dielo vytvorila umelá inteligencia? Samuelsonovej článok „Alokácia vlastníckych práv v počítačovo generovaných dielach“ tvrdil, že práva by mali byť pridelené používateľovi programu generátora. V odpovedi na rovnakú otázku článok Florida Law Review z roku 2019 predstavil tri možnosti.

Po prvé, vlastníkom autorských práv sa stáva samotná umelá inteligencia. Na to by však bolo potrebné upraviť autorský zákon tak, aby sa pojem „autor“ definoval ako fyzická osoba alebo počítač. Po druhé, podľa Samuelsonovej argumentu je vlastníkom autorských práv používateľ, programátor alebo spoločnosť s umelou inteligenciou. Treťou možnosťou je, že sa nakoniec vlastníkom autorských práv nestane nikto a dielo by sa automaticky dostalo do verejnej domény. Argumentom je, že keďže žiadna osoba „nevytvorila“ umelecké dielo, nikto by nemal byť vlastníkom autorských práv.

Zdroj: Milan Jursa, Codes Brand House, Midjourney Na týchto dvoch obrázkoch sme prehrali všetci. Fotografi, modelky, vizážisti, módni dizajnéri, šperkári. A.I. vyhrala, ľudia prehrali. A kto je vlastne autor?

A čo na to umelci?

Niektorí umelci v roku 2022 vyjadrili obavy z vplyvu, ktorý by mohli mať generátory obrázkov A.I. na ich schopnosť zarábať peniaze, najmä, ak sa obrázky používajú na nahradenie umelcov pracujúcich v oblasti ilustrácií a dizajnu. Digitálny umelec R. J. Palmer v auguste 2022 povedal, že „ľahko by som si vedel predstaviť scenár, v ktorom by pomocou A.I. mohol jeden umelec alebo umelecký riaditeľ nahradiť 5 až 10 umelcov základnej úrovne...“

Poľský digitálny umelec Greg Rutkowski v septembri 2022 povedal: „Začína to vyzerať ako hrozba pre našu kariéru“ a dodal, že vyhľadávanie jeho práce online je čoraz ťažšie, pretože mnohé z obrázkov vrátených vyhľadávacími nástrojmi generuje A.I., ktorá bola vyzvaná napodobňovať jeho štýl. Podľa právnika, ktorý stojí za novou skupinovou žalobou, každý obrázok, ktorý vytvorí generatívny nástroj, „je odvodeným dielom porušujúcim autorské práva“.

Zdroj: Milan Jursa, Codes Brand House, Midjourney Tento obrázok je práca pre klienta. Bezprostredne po jeho prvom zobrazení sa nás zmocnila eufória, ktorú po chvíli vystriedal pocit márnosti. Akoby náš kreatívny impulz bol iba akousi rozbuškou na uvoľnenie kreativity hnanej až démonickou silou. Stali sme sa štatistami vlastnej kreativity.

Každá zábava trvá tri dni. Naozaj?

Strata motivácie tvoriť je navonok neviditeľná. Tí, čo nikdy netvorili, ju skrývajú za vyhorenie alebo za nedostatok inšpirácie. (Ayn Rand, Atlas pokrčil plecami)

Čo ak je všetko nakoniec inak? Pretože autenticita neskladá zbrane. Napriek tomu, že existujú ľudia, čo si kupujú čínske „švajčiarske“ hodinky, švajčiarski hodinári spávajú dobre. Vynález fotografie síce poslal do histórie akademickú maľbu 19. storočia, ale stvoril impresionizmus.

Pretože problém netkvie v A.I. Tá je iba skvelý nástroj, ktorý si neuvedomuje sám seba (zatiaľ). V zásade robí to, na čo bol vyvinutý. Problém je v nás – ľuďoch. Klameme samých seba a milujeme skratky.

Milan Jursa Majiteľ dizajnérskeho štúdia Codes Brand House, absolvent Strojníckej fakulty STU, odbor Priemyslový dizajn, absolvent doplnkového štúdia VŠVU, odbor Grafický dizajn, ateliér Pavla Chomu